禽流感疫情肆虐 美蛋價上月大漲19%

由於高病原性禽流感（HPAI）疫情肆虐，美國7月蛋價連續三個月較去年同期上漲，使這項民生必需品價格再度成為美國民眾焦點。

CNBC報導，美國日前發布的消費者物價指數（CPI）數據顯示，7月蛋價比去年同期大漲19.1%，遠高於整體CPI的2.9%漲幅。

數據指出，美國一打A級雞蛋的平均價格在7月突破3美元，是一年多來首見。雖然蛋價仍遠低於去年的高點，但和2021年7月相比，依然上漲約42%。

鑒於雞蛋在每日料理中無所不在，蛋價在新冠疫情期間一度成為消費者焦點。雞蛋和其他生鮮雜貨的價格上漲，一直都是消費者應對物價上漲時最關心的問題，對近年來的消費者信心造成影響。

不過，這一波的蛋價上漲似乎主要與4月份月增幅達到一年來最高的近8%有關，而原因是季節性爆發的禽流感。美國2022年爆發歷史性的禽流感，且疫情在去年底再度復熾。普渡大學食品需求分析和永續性中心市場研究分析師哈貝爾表示，科羅拉多州和加州的疫情已影響到供應。

哈貝爾表示，雞蛋需求一般被認為「不具彈性」，意味著消費者無論價格高低，購買量通常都會維持一樣，也不會因低價而囤蛋。非彈性商品的價格通常會隨供給而大幅變動，即便供給變化不大也是如此。這凸顯了禽流感對消費者看到貨架上蛋價的影響之大。

展望未來，哈貝爾表示，蛋價走向將取決於禽流感的狀況。但由於下個產季較不可能爆發疫情，她樂觀認為蛋價可能略有緩和。哈貝爾說：「這很難說。全取決於禽流感影響的規模和範圍。」