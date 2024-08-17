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紐約遊行爆爭議 花車引燃穆斯林與印度教徒糾紛

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

一輛原本預定在紐約市「印度日」遊行中登場的嘉年華花車以印度教神廟為主題，卻引發爭議，因為一些團體認為這輛花車反穆斯林，不應參與遊行。

路透社報導，這輛花車描繪一座供奉印度教神祇羅摩（Ram）的神廟，神廟於今年稍早在據信為羅摩誕生地的印度阿尤德亞（Ayodhya）祝聖。

但神廟所在地正好是印度教徒和穆斯林長期相爭的地點，在1990年代初期，原本矗立當地的一座清真寺被印度教基本教義信徒拆毀。

美國一些組織寫信給紐約市長亞當斯（Eric Adams）和紐約州州長侯可（Kathy Hochul），稱這輛花車反穆斯林、讚頌清真寺被拆毀一事。

簽署這封信的組織包括美國－伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）、印度美國穆斯林協會（Indian American Muslim Council）和印度教人權組織（Hindus for Human Rights）。

信中寫道：「這輛花車的存在，代表這些團體意圖混淆印度教民族主義意識形態與印度人身分認同，但印度是世俗國家。」

策劃這輛花車的「美國世界印度教會議」（VishwaHindu Parishad of America）則表示，這輛花車呈現一個印度教朝拜場所，目的是頌揚被視為印度人和印度教身分認同重要一環的神祇。美國印度教基金會（Hindu American Foundation）也表示，這是言論自由。

亞當斯本週稍早在記者會上說：「這裡不容仇恨存在…如果遊行中有一輛花車或一個人宣揚仇恨，他們不該這麼做。」

亞當斯的辦公室後來告訴美聯社，美國憲法第一修正案保障言論自由，不允許市府拒發許可證，也不允許市府只因不認同內容就要求變更花車或遊行傳達的訊息。

遊行將於本月18日舉行。

印度教徒說，這個位在阿尤德亞的地點，早在蒙兀兒帝國穆斯林將當地一座神廟夷平並於1528年興建巴布里清真寺（Babri mosque）之前就是印度教聖地。

清真寺後來於1992年被拆毀，隨後爆發全國暴動，造成約2000人喪命，大多是穆斯林。2019年，印度最高法院將這片土地交到印度教徒手裡。

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