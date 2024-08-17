快訊

台南新市藥廠洗器具 3人遭80多度熱水燙傷、1人玻璃割傷送醫

休漁期結束碰撞風險高！陸籍漁船遭不明船舶擦撞沉沒 4獲救3失蹤

直播／「第二屆500碗」頒獎典禮 8月17日得獎名單公布

濫用ChatGPT影響美大選 OpenAI封鎖伊朗團體帳號

中央社／ 舊金山16日綜合外電報導
OpenAI今天表示，已封鎖一個伊朗團體的帳號。路透
OpenAI今天表示，已封鎖一個伊朗團體的帳號。路透

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天表示，已封鎖一個伊朗團體的帳號，這個團體使用ChatGPT生成意在影響美國總統大選等議題的內容。

路透社報導，這項行動稱為風暴-2035（Storm-2035），使用ChatGPT聊天機器人生成內容，聚焦的主題包括對美國大選兩黨候選人的評論、以巴衝突與以色列參與奧運等，之後再透過社群媒體帳號與網站分享。

OpenAI調查顯示，ChatGPT被用來生成長篇文章與較短的社群媒體留言。這家獲微軟（Microsoft）資助的人工智慧（AI）公司說，風暴-2035行動似乎並未成功達到有意義的受眾互動。

OpenAI辨識出的社群媒體貼文，大多數幾乎不見有人按讚、分享與留言，OpenAI也未見到這些網路文章在社群媒體分享的跡象。

OpenAI表示，這些帳號已遭禁用OpenAI服務，公司持續監控任何進一步試圖違反政策的活動。

8月初，微軟的威脅情報報告提到，由4個偽裝成新聞網站組成的伊朗網絡風暴-2035，正在積極接觸政治光譜兩端的美國選民團體。

報告指出，這樣的接觸是透過對「美國總統候選人、LGBTQ權利與以哈衝突等議題發出兩極分化的訊息」來進行。以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）打了11個月的戰爭。

美國將於11月5日舉行總統選舉，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨對手川普陷入激烈選戰。

OpenAI今年5月表示，已中斷5起秘密影響行動，這些行動試圖利用OpenAI模型在網路上從事「欺騙活動」。

OpenAI 社群媒體 美國大選

延伸閱讀

大選幕僚前20高薪曝 陳智菡102萬只排第五 第一名是她

美警告伊朗襲以色列後果嚴重 恐致加薩停火破局

出賣以色列釋善意？美國疑密派代表團赴伊朗 提供暗殺哈尼雅特工名單

伊朗高官曝：若達成加薩停火談判 可延阻報復以色列

相關新聞

濫用ChatGPT影響美大選 OpenAI封鎖伊朗團體帳號

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天表示，已封鎖一個伊朗團體的帳號，這個團體使用ChatGPT生成意在影響美國...

哥大校長辭職後 校園反以風潮更大

全美各大學即將開學，新學期伊始，將重現反以色列的激烈抗議浪潮。哥倫比亞大學校長莎菲克在開學前突然辭職，就是預告了即將到來...

加州開始整治「零元購」？州長紐森簽署法案嚴打商家搶劫犯罪

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）16日簽署一項兩黨共同推動的包裹法案，旨在打擊砸毀櫥窗搶劫等犯罪。法案將使得...

美將迎最大退休潮！三分之二嬰兒潮末段班卻陷儲蓄危機

美國大選不到百日，兩黨積極搶攻中間選民，其中占三成投票人口的高齡族群，也成為選戰關鍵。2024年開始，嬰兒潮世代的末段班將邁入退休生活，美國迎來前所未見的大規模退休潮。然而，明明屬於「最富裕世代」的這群人...

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬美元 盤點他的5個購屋名言

巴菲特(Warren Buffett)是世界上最富有的人之一，身價逼近 1300 億元，這位大富翁並沒有因身價增加而不斷...

名校敲門磚？每年30萬高中生參加的美國數學競賽爆洩題 學生家長憤怒

已有74年歷史的全美最知名數學競賽「美國數學競賽」（American Mathematics Competitions，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。