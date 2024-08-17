加州開始整治「零元購」？州長紐森簽署法案嚴打商家搶劫犯罪

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）16日簽署一項兩黨共同推動的包裹法案，旨在打擊砸毀櫥窗搶劫等犯罪。法案將使得追查搶劫累犯與汽車竊賊變得更容易，同時加重對職業銷贓者的懲罰。美聯社報導，隨著加州治安問題被放大檢視並成為共和黨的抨擊議題，民主黨高層試圖藉此展現打擊犯罪的強硬立場。

美國商店竊盜問題日益嚴重，被稱為「零元購」（zero-dollar shopping）的大規模砸毀櫥窗搶劫，近年更在加州等地形成危機。這些犯罪行為常被錄下來發布在社群媒體上，引發高度關注。

紐森表示，這項立法包含多年來針對零售竊盜問題的最重大變革。該法允許執法機關將不同受害者的被盜物品價值合併計算，以便施加更嚴厲懲罰，並且能根據影像證據或目擊者證詞逮捕搶劫犯。

該法案還打擊貨櫃竊盜，堵起法律漏洞，使得起訴汽車竊盜變得更容易，並要求eBay與Nextdoor等電商平台開始蒐集大量銷售物品用戶的銀行帳戶與稅務識別號碼。根據其中一項法案，商家還可針對被判有罪的竊盜者取得禁制令。

該法案獲得加州議會兩黨支持，儘管部分進步派民主黨人因擔心某些懲罰過重而沒有投票支持。

隨著共和黨與執法部門的批評日益增長，加州大規模竊盜問題也在今年達到沸點。他們引述那些在網路上瘋傳的影像，顯示大批人群光天化日下闖入商店，當眾搶走商品。加州選民也對他們所見到的無法無天景象感到擔憂；商店犯罪和毒品濫用猖獗，州政府同時還在設法解決遊民危機。

由於缺乏地方數據，很難量化加州的零售犯罪問題，但許多人將大賣場關閉及日常用品如牙膏要鎖在玻璃櫃內視為危機的證據。加州零售商協會表示，由於許多商店不分享數據，這個問題在加州難有具體數字。

根據加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）一項研究，犯罪數據顯示，舊金山灣區與洛杉磯在2021年到2022年間的竊盜案件數穩定增加。加州檢察總長與專家則表示，加州犯罪率仍低於數十年前的高峰。

當局表示，自2019年以來，加州公路巡警已追回價值4500萬美元的被盜物品，並逮捕近3000人。

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