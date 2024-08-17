美將迎最大退休潮！三分之二嬰兒潮末段班卻陷儲蓄危機

美國大選不到百日，兩黨積極搶攻中間選民，其中占三成投票人口的高齡族群，也成為選戰關鍵。2024年開始，嬰兒潮世代的末段班將邁入退休生活，美國迎來前所未見的大規模退休潮。然而，明明屬於「最富裕世代」的這群人，卻有三分之二儲蓄不足，面臨難以安享晚年的退休危機？

衝擊各國的高齡化議題，就連全世界最富裕的國家美國，也難以倖免。2024年開始，美國將迎來規模最大的退休潮「Peak Boomer Crisis」（巔峰嬰兒潮危機），一路持續到2030年，這期間有3040萬美國人年滿65歲，將進入退休生活。

這些退休人口屬於美國嬰兒潮世代（baby boomers），於第二次世界大戰後（1946～1964年）出生。其中，又以1959～1964年出生人口最集中，這群嬰兒潮末段班正好反映生育率的高峰期，也因此被稱為「Peak Boomers」。

根據美國聯準會數據，這群占全美人口的20％的嬰兒潮世代，得益於戰後經濟全面復甦、低利率等條件，手握財富超過全國一半（52％），價值上看76兆美元，被形容為「最富裕的一代」。

雖說嬰兒潮世代退出勞動力市場，短期內將留下許多職位空缺，恐衝擊產值，但同時也是年輕世代的機會。只是另一方面，嬰兒潮世代也存在財富分配不均的現象，過往常被忽視的嬰兒潮末段班，並不夠富裕，許多人只剩幾年就要退休，卻還沒存夠退休金！

不夠富裕的boomers！三分之二沒存夠退休金

西北互助銀行（Northwestern Mutual）2024年調查指出，多數美國勞工認為，需要146萬美元的儲蓄，才足夠讓他們過上舒適的的退休生活。相比2020年，隨著通貨膨脹，這個退休金期望目標大增53％。

而且，對嬰兒潮後段班來說，現實的退休生活可能很骨感。長期關注美國勞工退休儲蓄的「終生收入聯盟」（Alliance for Lifetime Income）研究指出，若以20年的退休生活估算，這群「最大、最後的嬰兒潮退休人口」，有三分之二的人，恐怕連維持退休後的生活品質都有難度。

調查指出，52.5％嬰兒潮末段班的退休預備金在25萬美元以下，意味他們很可能將花光積蓄，將依靠美國「社會安全」（Social Security）津貼作為主要收入來源；另有14.6％的人，擁有的財富資產為50萬美元以下。

再進一步分析，2023年，美國信用評分公司Credit Karma調查指出，59歲以上族群中，沒有退休儲蓄的占比高達27％。

「美國從未在這麼短的時間內，有這麼多人達到退休年齡，」負責經濟事務的美國前商務部副部長夏皮羅（Robert J. Shapiro）分析，「其中超過一半的人會發現，光是維持目前的生活水準都很困難，更別說滿足退休後的所有需求。」

事業巔峰慘遇金融風暴，半數儲蓄蒸發！

這些即將進入退休生活的高齡人口，和嬰兒潮前期出生的人們經歷不同，他們不僅在事業巔峰、收入最高時，遇上2007～2009年爆發的金融風暴，也經歷企業從提供傳統退休金，即確保勞工退休後，月領一定金額的「確定給付制」 （Defined Benefit Plan），轉換至「確定提撥制」 （Defined Contribution Plan），例如最常見的401（k）計畫，由勞工選擇投資組合，同時也需要承擔更多投資風險。

《華爾街日報》報導，2024年初滿60歲的夏普斯（Shauna Sharpes），出生於嬰兒潮世代的最後一年，她回憶金融風暴時，原先2萬美元的401（k）儲蓄直接蒸發一半。然而，她為了繳房貸，儘管需面臨高額罰款，夏普斯別無選擇，只能將帳戶餘額提前提領。目前，夏普斯的退休規劃在70歲，努力存到10萬美元的養老金，安享退休生活。

不僅大環境多變，嬰兒潮末段班的族裔組成也更加多元，這段期間出生的人口中，西班牙裔占比為15％，幾乎是嬰兒潮前期（8％）的兩倍。「終生收入聯盟」調查也指出，不同族裔的平均退休儲蓄存在落差，白人為29.9萬美元，西班牙裔為12.3萬美元，黑人為4.9萬美元，非白人的養老儲蓄遠低於中位數的22.5萬美元。

隨著美國規模最大的退休潮襲來，這些缺乏足夠儲蓄的人口，未來需依靠政府的社會安全津貼與高齡醫保，恐將對早已債台高築的美國財政帶來極大負擔。對即將入主白宮的總統候選人，「巔峰嬰兒潮危機」已成為不容忽視的挑戰。

嬰兒潮世代最熱中投票！社會安全津貼、醫保成選戰重點

分析川普、拜登任內政績，2022年拜登政府通過《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），他在7月底的退選演說中也再次提及，這項改革包括降低處方藥價格、提高醫療保險保障，預計賀錦麗也將延續拜登政府的路線。

相較之下，川普任內並未做出重大改革，但他聲明反對削減醫療保險，建議應解決浪費、詐欺與濫用問題，以減少財政負擔。

至於「社會安全」的相關政見，雙方皆反對調降退休人員原有福利，拜登、賀錦麗有意透過調高稅收上限，讓收入更高的群體繳納更多稅額，補充日漸空虛的財庫；川普陣營則強調將減少「大規模消耗美國社會安全網的非法移民」，並刪減「用於氣候極端主義的數十億美元」。

值得注意的是，柏克萊大學美國青年學院（Berkeley Institute for Young Americans）分析，2020年美國總統大選中，嬰兒潮世代投票人口的占比高達29％。

不只人口不容小覷，嬰兒潮世代更是堅實的投票族群。《國會山莊》指出，不只上屆總統大選投票率近72％，2020、2022年的選舉，嬰兒潮世代在搖擺州的投票率更高，包括喬治亞州的73％，以及亞利桑那州的 79％。

CBS／YouGov 於6月釋出的民調發現，65 歲以上的美國人中，高達94％的受訪者表示「11 月一定會去投票」。

尤其，若未做任何調整，美國政府醫療保險的資金來源「住院保險信託基金」（Hospital Insurance Trust Fund）恐於2036年破產。雪上加霜的是，2035年開始，美國社會津貼將無法全額給付。隨著高齡照護需求增加，社會保障與醫療保險將成為2024年美國大選的重要戰場。

（本文出自2024.08.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）