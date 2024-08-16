紐時：紐約市長競選涉貪 再接聯邦新傳票

紐約時報（New York Times）今天報導，美國調查人員向紐約市長亞當斯（Eric Adams）發出新傳票，這是對他2021年競選活動涉貪調查的一環。

報導提到，這些聯邦傳票在7月發給亞當斯、紐約市府和他的選舉團隊，每張傳票都大範圍尋求可能的證據，包括手機簡訊和實體文件。

亞當斯是紐約第2位非裔市長，正受到連串醜聞所擾，包括涉及性侵和貪腐。他一再否認有不當行為。

聯邦調查局（FBI）和地方檢察官持續調查紐約一家建築公司是否利用幌子向亞當斯的競選團隊捐款；據稱這家建商和土耳其政府有關係。亞當斯於2021年11月當選，2022年1月就任市長。

紐約市長辦公室並未回覆法新社置評要求，聯邦調查局和檢察官辦公室也未回應詢問。