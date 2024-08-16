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加州迎鐵路全面電氣化 20輛退役火車頭拍賣掀話題

中央社／ 舊金山15日專電
加州火車（Caltrain）。圖／美聯社
加州火車（Caltrain）。圖／美聯社

加州火車（Caltrain）迎接鐵路電氣化，將為20輛退役火車頭進行拍賣，讓民眾有機會把40年歷史的火車頭帶回家，可改造成餐館、咖啡廳、Airbnb或裝飾用，起標價尚未公布就已掀起話題。

加州火車網路商店（caltrainstore）近日上線，無論是售價50美元（約新台幣1621元）的紅白色系毛衣，或是價格高達250美元的電動列車模型都已顯示售磬，有待補貨。琳瑯滿目的商品當中，還包括歷經風霜的退役火車頭。

隨著加州鐵路舊金山（San Francisco）至聖荷西（San Jose）路段迎接全面電氣化，加州火車計畫為20輛退役火車頭進行拍賣，目前僅將資訊放上網路商店，尚未註明起標價，有興趣者可詢問，拍賣預計在10月左右舉行。

根據網路商店資訊，1985年出產的火車頭，擁有近40年歷史，行駛超過100萬英里，期間被細心維護，有機會改造成火車主題餐廳、草坪裝飾及民宿。

「信使新聞」（The Mercury News）指出，火車頭重達137噸，官員考慮採取創意拍賣方式，善用機會為加州火車進行宣傳，加州火車發言人李柏曼（DanLieberman）說，不僅是喜愛火車的人，還有特別鍾情加州火車的鐵道迷都展現濃厚興趣。

李柏曼說，網路商店上線之後反應「超出預期」，許多商品銷售一空，加州火車將補充庫存，讓鐵道迷能以時尚的方式，表達他們對加州火車的熱愛。

李柏曼也提到，2026年世界盃部分賽事將在舊金山灣區舉行，加州火車將提供最佳服務。這屆世界盃將首度由3個國家，包括美國、加拿大、墨西哥共同舉辦。

有興趣購買火車頭的民眾可以從9月底開始提交標案供資格審查。加州火車的董事、員工及家屬無法購買，買方也須在交易後負擔儲存和運送費用。

加州火車歷史最早可追溯至19世紀中期，20世紀中期後，公路和汽車興起，鐵路運輸衰退，乘客數量下滑，加州火車經過一系列升級，包括推動雙層車廂。

2010年代開始，加州火車展開鐵道電氣化計畫，斥資24億美元將傳統柴油火車逐步淘汰。10日當天，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、加州州長紐松（Gavin Newsom）等官員搭上電動列車，標誌鐵路電氣化這個重要里程碑。

今後，加州火車每週將增開電動列車，直至9月21日舊金山至聖荷西路段全面完成電氣化，官員表示，鐵道電氣化後，每年預計可減少25萬噸二氧化碳排放量。

火車 鐵道迷

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