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共享政績？拜登偕賀錦麗宣布藥價降 盼讓擔憂高物價民眾有感

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗（右）與拜登（左）。圖／美聯社
美國副總統賀錦麗（右）與拜登（左）。圖／美聯社

美國總統拜登今天偕同他的副手、獲民主黨提名的總統候選人賀錦麗，兩人共同宣布藥價調降協議的重要經濟政績。藥價調降可望引發擔憂生活開銷的美國選民共鳴。

法新社報導，就在81歲的拜登與59歲的賀錦麗（Kamala Harris）準備展開拜登宣布退選以來，兩人首次聯合造勢活動之際，共同宣布藥價協議的消息。

兩人在白宮發布的聯合聲明中指出，這項與製藥商達成的「歷史性」協議，將調降針對高齡長者的10項重要藥物價格，包括治療糖尿病、心臟衰竭與血栓等疾病的用藥。

聲明中還說，這項藥價協議首年將替美國年長者撙節15億美元（約新台幣484億元），並將替聯邦醫療保險（Medicare）省下60億美元。

這雖然是出自拜登的構想，但在賀錦麗與共和黨的川普（Donald Trump）競逐總統大位之際，拜登似乎選擇與賀錦麗共享這項政績。

川普 拜登 美國 賀錦麗

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