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影／正妹議員穿「讓美國再次偉大」泳裝拍片 挨批不得體該下台

聯合新聞網／ 綜合報導
露娜穿上「讓美國再次偉大」的泳裝，引發各界批評討論。圖擷自每日郵報
露娜穿上「讓美國再次偉大」的泳裝，引發各界批評討論。圖擷自每日郵報

美國共和黨眾議員安娜．露娜（Anna Paulina Luna）之前曾穿著「讓美國再次偉大」的泳裝拍影片，影片近期又在社群媒體上瘋傳，雖然有不少人欣賞露娜的好身材，但也引發不少批評。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這段影片因為X用戶霍茲（Phillips Holz）分享而引發關注。霍茲在影片標題批評露娜「應該在我家附近的Hooters（連鎖波霸餐廳）工作，而不是在國會工作」。

影片中，露娜身穿印有川普競選口號「讓美國再次偉大」（MAGA）的藍色連身泳裝，展示出曼妙的曲線，並搭配白色過膝長襪。這身裝扮在2016年夏天曾紅極一時，這款泳裝當時在網路上的售價為39.95美元（約新台幣1260元）。

這段影片引發褒貶不一的反應，有些X用戶稱讚露娜是「國會中最性感的成員」、「全星球上最辣的MAGA女人」，但也有不少人批評她穿著不恰當。

基督教行動主義者摩根．艾瑞兒（Morgan Ariel）就批評露娜，身為已婚的國會議員又是孩子的媽，應該避免這樣的穿著，直說她穿泳裝半裸讓全世界的人看，「不僅不尊重她的家庭，也不尊重國家。請不要再說自己是基督徒了」。不過針對這些批評，露娜也不甘示弱地回應說，「我要告解懺悔，我會穿比基尼去海邊，還會塗礦物防曬乳」。

露娜在2009年至2014年間服役於美國空軍，並且擔任兼職模特兒。她曾於2013年登上《運動畫刊》（Sports Illustrated）網站，也曾在2014年登上《MAXIM》雜誌，擔任泳裝模特兒。

正妹 美國 議員

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