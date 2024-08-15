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重傷動彈不得！爸媽竟要她喝果昔自癒 害12歲女童慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
巴爾巴內達（右圖）沒有及時將米蘭達（左圖中）送醫而遭逮捕。圖擷自紐約郵報
巴爾巴內達（右圖）沒有及時將米蘭達（左圖中）送醫而遭逮捕。圖擷自紐約郵報

美國德州一名12歲女童因為受傷在週一不幸去世。令人震驚的是，女童從受傷到去世過程長達4天，但她的繼父和母親（以下簡稱父母）在這段時間內始終沒有將她送醫，而是要她喝果昔、吃維他命，最後導致女童來不及就醫而死亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，過世的女童米蘭達（Miranda Sipps）是名啦啦隊員，她在上週四晚間（8月8日）受到「原因不明的嚴重致命傷害」。米蘭達傷勢十分嚴重，根據阿塔斯科薩郡（Atascosa County）警長索沃德（David Soward）表示，她這四天傷重到「精神上和身體上完全無法反應」，只剩下微弱的眼皮顫動和輕微的手部動作，但她的父母卻始終沒有對外求救。

索沃德在8月14日的記者會上表示，米蘭達的父母沒有報警，是因為他們不想引起外界注意。兩人以果昔和維他命試圖靠自己治療米蘭達，一直到女兒出現呼吸困難的反應，米蘭達的媽媽巴爾巴內達（Denise Balbaneda）才終於決定向外界求助。

但奇怪的是，雖然他們報警向警方求助，當局趕往現場時，巴爾巴內達已經自己帶著孩子去了醫院，只因「不想讓執法人員進入家中」，且這對父母也沒有提供有關米蘭達受傷原因的詳細信息。醫護人員緊急將米蘭達送往衛理公會醫院（Methodist Hospital）並竭力搶救，但仍無法挽回她的生命。

目前警方已針對此案展開調查，巴爾巴內達和繼父岡薩雷斯（Gerald Gonzalez）因沒有及時將米蘭達送醫，也遭到警方逮捕，並被指控因疏忽造成兒童嚴重人身傷害的一級重罪。警長索沃德沒有提供有關米蘭達如何受傷的資訊，但他指出女童沒有任何骨折。事件調查仍在進行中，當局正在等待女童最終的屍檢報告。

美國 虐童

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