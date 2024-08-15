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串流用戶不得提告？美迪士尼樂園涉過失致死 律師怒轟「荒謬」

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
美聯社報導，迪士尼在涉及一名42歲紐約醫師的過失致死訴訟中，主張男子於2019年註冊一個月的Disney+試用時已經同意，若有針對迪士尼的訴訟，會透過仲裁程序在庭外和解。圖／美聯社
美聯社報導，迪士尼在涉及一名42歲紐約醫師的過失致死訴訟中，主張男子於2019年註冊一個月的Disney+試用時已經同意，若有針對迪士尼的訴訟，會透過仲裁程序在庭外和解。圖／美聯社

訂閱迪士尼Disney）串流服務Disney+，就代表你同意永遠不會因為任何事告這家娛樂巨頭？美聯社報導，迪士尼在涉及一名42歲紐約醫師過失致死訴訟中，就是這樣主張。家屬聲稱，這位醫師去年10月在美國佛州「迪士尼世界度假區」餐飲娛樂購物中心「迪士尼之泉」（Disney Springs）的愛爾蘭酒吧用餐後，出現致命過敏反應。

迪士尼正在要求佛州法院，駁回家屬皮可洛（Jeffrey Piccolo）為在紐約大學朗格尼醫院（NYU Langone Hospital）擔任家醫科醫師的妻子湯宣（Kanokporn Tangsuan）對迪士尼提出的訴訟。

迪士尼主張，皮可洛2019年註冊一個月的Disney+試用時已經同意，若有針對迪士尼的訴訟，會透過仲裁程序在庭外和解，皮可洛也承認他審閱過試用合約的細則。

迪士尼在動議中寫道：「與訂戶協議一起提供的使用條款，包括具約束力的仲裁條款。」

「訂戶協議的第一頁以全大寫明定，『除小額索賠外，您與我方的任何爭端，均適用集體訴訟豁免，且必須透過個別具有約束力的仲裁來解決。」

但皮可洛委任律師在本月稍早提交的回應中主張，認為超過1.5億的Disney+訂戶已永久放棄控告該公司及其子公司的所有權利，即使他們的案件與熱門串流服務Disney+無關，實在「荒謬」。

迪士尼今晚表示，對受害家屬失去親人「深感悲痛」，但強調這家愛爾蘭酒吧不是旗下所有，也不是由迪士尼經營，又說迪士尼在這起訴訟的立場，不影響原告對這間餐廳的索賠。皮可洛在這起訴訟中索賠超過5萬美元（約新台幣162.8萬元）。

迪士尼在電子郵件聲明中說：「我們只是為自己辯護，反對原告律師試圖將我們納入針對這間餐廳的訴訟。」

Disney 迪士尼 過失致死 醫師

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