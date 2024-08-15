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《手札情緣》女星珍娜羅蘭逝世 享耆壽94歲 戲裡戲外均患阿茲海默
美國著名演員珍娜羅蘭（Gena Rowlands）14日於加州印地安泉（Indian Wells）家中逝世，享耆壽94歲。
路透報導，珍娜羅蘭於1950年代進入影劇圈，從影生涯三度拿下艾美獎殊榮，兩度獲得奧斯卡提名，早年合作第一任已故導演丈夫約翰．卡薩維蒂（John Cassavetes）執導《女煞葛洛莉》（Gloria）與《受影響的女人》（A Woman Under the Influence）等多部電影而聞名。
珍娜羅蘭晚年演出其子尼克．卡薩維蒂（Nick Cassavetes）執導2004年浪漫電影《手札情緣》（The Notebook），飾演女主角瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）老年以後失智一角；而今年6月，尼克．卡薩維蒂亦對外證實珍娜羅蘭罹患阿茲海默症。
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