黑幫血腥火拚搶地盤 瓜地馬拉治安更惡化

瓜地馬拉惡名昭彰的18街（Barrio 18）以及MS-13兩大黑幫組織，長期以來就是瓜國治安的亂源。近日兩大黑幫因為擴張地盤導致火拼衝突，上週末2天期間超過10人死亡，讓瓜國警方如臨大敵。

雖然瓜國新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo），從2024年1月上任以來，加強打擊毒品走私以及幫派活動，並且宣稱犯罪數字已經下降，但黑幫的暴力事件不減反增，越來越猖狂。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，在8月10日和11日的週末2天期間，瓜國各地就發生多起暴力事件，超過10人死亡，多人受傷。甚至上星期瓜國警方還根據線報，查獲18街幫派份子準備手榴彈，要在葬禮上襲擊4名敵對幫派人士。

首都瓜地馬拉市12日更發生一起槍擊案。被害人清晨駕車被攔路截停後，光天化日下，多名歹徒朝車內掃射24槍，被害人當場死亡。也由於該槍擊案發生在白天上班時間，導致整個首都交通癱瘓，長達4小時。

瓜地馬拉血腥暴力事件升高的原因，「自由新聞報」分析，是因為瓜國兩大黑幫18街（Barrio 18）以及MS-13，相互爭奪地盤，以及幫派本身內部權力鬥爭，雙方原先互不侵犯的協議破裂，因此把街頭當成了戰場。

根據瓜地馬拉國家法醫科學研究所（Inacif）的數據，今年截至8月，已有75人死於槍擊、刀傷甚至被勒死。

此外，由於鄰國薩爾瓦多強力掃蕩幫派，2年內就抓了超過8萬名黑幫份子，許多薩國幫派成員因此逃往瓜地馬拉，讓當地幫派活動更為複雜。

瓜地馬拉政府已經和薩爾瓦多、貝里斯以及國際刑警組織合作，加強跨國執法行動。包括加強警察巡邏和增加邊境安全，以防止幫派成員從鄰國入境，目前已經成功逮捕，並遣返了多名在瓜國躲藏的薩國幫派成員。