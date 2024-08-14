通膨降溫打臉川普 克魯曼解釋為何美國沒發生「停滯性通膨」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

不久之前，有些經濟學家警告，1970年代的「停滯性通膨」（stagflation）可能捲土重來，屆時失業率可能必須居高不下多年，才能終結那種夢魘。

結果呢？美國失業率維持在數十年低點，直到最近才升上4%。而通膨也從近年高峰大幅回落，7月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）雙雙降溫，佐證通膨減緩趨勢確立。接下來，只待月底公布的個人消費支出（PCE）物價指數--聯準會（Fed）偏好的通膨指標--進一步證實通膨問題已成過去式。

為什麼近年來這波通膨能控制下來，而未導致失業率大幅升高？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，「停滯性通膨」是因為企業和消費者對通膨持續竄高的預期深植人心使然，但兩年前，他在這波通膨接近頂峰時就預言，這回通膨減緩會比1970年代容易多了，因為這回通膨並未像昔日那樣在經濟根深柢固。

結果證明克魯曼看法正確。日前紐約聯邦準備銀行（NY Fed）公布的調查報告即顯示，美國消費者對未來三年的通膨預期降到2.3%，是2013年開始這項調查以來的最低水準。

克魯曼表示，通膨降溫已明朗化，卻還是有一些人口口聲聲說通膨失控，讓美國人受苦。例如，美國前總統川普日前接受社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）專訪時，就嚷著消費者物價高漲。川普堅稱，美國培根售價是「幾年前的四、五倍」，但那根本不是事實；況且在培根價格上漲的同時，美國大多數勞工的薪資增幅更可觀。

消費者 美國 通膨

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