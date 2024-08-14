慶祝66歲生日 瑪丹娜牽28歲足球員小男友遊義大利

流行音樂天后瑪丹娜（Madonna）近日在義大利菲諾港（Portofino）與新男友阿基姆．莫里斯（Akeem Morris）牽手亮相，引發媒體關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年65歲的瑪丹娜與28歲的阿基姆相差37歲，但兩人的戀情依然火熱甜蜜。阿基姆是出生於牙買加的足球員，兩人在2022年時曾一起拍攝《Paper》雜誌封面。

瑪丹娜與阿基姆此次現身義大利，是為了迎接她即將到來的66歲生日。瑪丹娜曾在今年（2024）7月6日貼文公開戀情，可見兩人依偎在沙發上十分親密，瑪丹娜在文中寫道：「一年前的今天我生了重病危及性命，剛從醫院回家時，我連站都站不住，感謝上帝，我恢復了，又過了很棒的一年！生命多美好！」

瑪丹娜去年曾因嚴重細菌感染住院治療，當時她因感染導致急性敗血性休克，甚至一度被緊急送入加護病房，幸好後來經醫療團隊全力搶救，奇蹟似地撿回一命、順利康復。

在那次貼文之後，這是兩人首次公開亮相，雖然年齡差距懸殊，瑪丹娜與阿基姆的關係十分穩定，常常在社群媒體上曬恩愛。這次的義大利之旅，除了有鮮肉男友陪瑪丹娜慶生，她收養的十歲雙胞胎女兒艾斯特（Estere）和史黛拉（Stella）也陪伴在旁。