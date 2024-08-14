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烏克蘭大反攻掌控74座俄村莊！ 拜登：普亭陷真正困境
烏克蘭軍方上周突襲俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）後持續進攻，目前據稱已掌控當地74座村莊。美國總統拜登13日表示，俄羅斯總統普亭目前陷入真正的困境，稱美國與烏克蘭官員正保持聯繫。
路透報導，8月6日凌晨，約1000名烏克蘭軍隊駕駛戰車和裝甲車闖入俄羅斯邊境。一名美國官員13日晚間表示，烏克蘭入侵庫斯克的目的，似乎是要迫使俄羅斯從烏克蘭回防，以捍衛俄羅斯領土免受跨境攻擊。
拜登在抵達紐奧良時回覆記者提問表示，在過去6到8天，他每4、5個小時就會聽取一次有關烏克蘭行動的簡報。
拜登在首次對這項行動發表實質性評論時說，「這給普亭帶來了真正的困境」，這項行動似乎讓俄羅斯人措手不及。
白宮表示，烏克蘭並未在事前通知對俄羅斯庫斯克地區的入侵行動。俄軍13日以飛彈、無人機和空襲對烏軍展開反擊。
白宮發言人尚皮耶在空軍一號告訴記者說，華盛頓並未涉及這項行動。她表示，「我們和此事無關」，「我們沒有涉入。將繼續與烏方就他們做法進行對話，但實際上還是由他們自己來發言。」
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