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出售協防台灣等軍事情報給中國 美陸軍士官認罪

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國陸軍情報分析員舒茲（Korbein Schultz）今天承認向中國提供敏感國防資訊，包括有關美國武器系統以及軍事戰術和戰略等文件。

法新社報導，美國陸軍中士舒茲擁有最高機密安全許可，他於3月在肯塔基州和田納西州邊境的坎貝爾堡（Fort Campbell）軍事基地被捕。

美國司法部在聲明中表示，舒茲承認密謀取得和輸出國防資訊、未經許可輸出國防文件相關技術數據、未經許可密謀輸出國防文件以及賄賂公職人員等指控。

根據起訴文件，舒茲向一名住在香港的個人提供數十份敏感的美國軍事文件，他認為此人與中國政府有關聯。

根據美國司法部，舒茲獲得4萬2000美元（新台幣135萬元）報酬。他交出的文件中有一份討論美國陸軍從俄烏戰爭中學到的教訓，並將應用於保衛台灣。

其他文件討論中國軍事戰術和備戰情況，以及美國在韓國和菲律賓的軍事演習和部隊。其他文件包括與HH-60直升機、F-22A戰鬥機、U-2偵察機和飛彈系統相關的資訊。

美國聯邦調查局（FBI）國家安全部門執行助理主任威爾斯（Robert Wells）表示：「像中國這樣的政府正積極針對我們的軍事人員和國安資訊，我們將全力以赴確保資訊免受敵對外國政府侵害。」

舒茲可能面臨數十年刑期。量刑聽證會定於2025年1月23日舉行。

國防 美國

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