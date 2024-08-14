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輝達率美股勁揚 生產者物價低於預期 市場風險偏好升溫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達過去四個交易日裡飆漲17%，市值增加將近4,240億美元，成為美股這波反彈主力。路透
輝達過去四個交易日裡飆漲17%，市值增加將近4,240億美元，成為美股這波反彈主力。路透

在輝達（NVIDIA）和其他科技七雄上漲的推動下，那斯達克綜合指數周二大漲2.4%，生產者物價數據低於預期，加劇對聯準會（Fed）9月降息不只1碼（0.25個百分點）的預期，也讓市場風險偏好升溫。

那斯達克綜合指數收漲 407.00 點，漲幅 2.4%，收在 17,187.61 點。標普500指數上漲 90.04 點，漲幅 1.7%，收於 5,434.43 點；道瓊工業指數大漲 408.63 點，漲幅1.04%，至 39,765.64 點。

輝達大漲6.5%的領軍之下，費城半導體指數大漲4.2%，台積電ADR漲2.8%。輝達過去四個交易日裡飆漲17%，市值增加將近4,240億美元，也帶動美股大盤走高。

美國7 月生產者物價年增2.2%，增幅低於預期，因為商品成本的上漲受到了廉價服務的抑制，這表明通膨繼續趨緩。 通膨仍將是周三關注的焦點，屆時將公布的7月CPI可能會為交易員提供更多有關Fed下一步利率動向的線索。

美國10年期公債殖利率小幅下降至3.853%。根據芝商所的FedWatch工具，交易者現在認為Fed降息50個基點的機率為55%，而在報告公布前這一機率還不到50%。

摩根士丹利E*Trade 主管Chris Larkin表示，「尋求穩定的市場得到了更多通膨降溫的證據，」「股市正試圖從今年最大的回調中反彈，在這種情況下低於預期的數據可能會受到歡迎」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，他在支持降息之前希望看到「更多一些數據」，並重申他「到年底」可能會準備好降息。

BMO Capital Markets策略師Ian Lyngen表示，周二的數據中不含任何表明Fed下月對降息會有遲疑的因素， 「話雖如此，明天公佈的消費者通膨數據對近期政策預期的相關性要高得多」。

以小型公司為主的羅素 2000 指數上漲 1.6%。

星巴克(Starbucks)狂漲約25%，創下史上最大漲幅，這家咖啡連鎖店宣布將執行長換為Chipotle的老闆Brian Niccol。Chipotle股價下跌7.5%。

家得寶(Home Depot)上漲1.2%，該公司下修同店銷售額預期，稱高利率抑制了家繕支出。

數位媒體公司 BuzzFeed 大漲 25.9%，該公司第2季淨損從去年同期的 2,250 萬美元收窄至 660 萬美元。

川普的社交媒體平台Truth Social的母公司Trump Media & Technology Group下跌3.6%。周一，這位前總統近一年來首次在X平台發文，並在平台上受訪。

Fed 指數 通膨

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