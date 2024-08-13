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美國亞利桑那州有效簽名過門檻 墮胎權倡議列入選票

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導

美國亞利桑那州州務卿今天表示，關於墮胎的新倡議獲得創紀錄的有效簽名，因此將列入今年11月大選的選票。選民將加入其他數個州的行列，決定是否擴大墮胎管道。

法新社報導，這項倡議將允許懷孕24週內的孕婦墮胎，比亞利桑那州目前的15週限制還長了許多。

這項倡議同時也增列了諸多例外情況，「以保護孕婦的生命或身心健康」，然而，批評人士主張這可能成為法律漏洞，讓孕婦能在懷孕到可存活胎齡（胎兒已可在子宮外獨立生存）後墮胎。

民主黨人正在尋求讓墮胎權成為大選主要議題，尤其是在像亞利桑那州等關鍵搖擺州。現任總統拜登2020年在亞利桑那州是以約1萬票的微弱優勢險勝。

亞利桑那州州務卿估計，選民提交了破紀錄的57萬7971個有效簽名，支持讓這項倡議列入亞利桑那州選票，遠超過通過所需的38萬3923個簽名門檻。亞利桑那州州務卿方提斯（Adrian Fontes）今天簽署讓這項倡議列入選票的文件。

以保守派為主的美國聯邦最高法院2022年6月推翻全國墮胎權，許多共和黨執政的州馬上著手或全面禁止墮胎程序。

今年早些時候，亞利桑那州最高法院維持可追溯至1864年的全面墮胎禁令，禁止在懷孕任何階段墮胎，除非是有必要保住母親的性命。

這項裁決招致廣泛批評，在數名共和黨人跑票加入民主黨人行列後，於一個月後遭亞利桑那州參議會廢除。

亞利桑那州目前禁止懷孕15週內墮胎的規定，允許為了拯救母親性命的例外情況，但沒有增列因性侵或亂倫而懷孕的例外狀況。

美國有其他數個州將墮胎權列入11月大選選票，包括科羅拉多州、佛羅里達州、馬里蘭州、內華達州、紐約州與南達科他州，還有數個州尚未做出決定。

除了亞利桑那州外，另有21個州在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）遭推翻後制定更嚴苛的墮胎標準，從全面禁止到實施較早的妊娠期限制等。

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