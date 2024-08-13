聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登談退選 點出裴洛西「分量」

聯合報／ 編譯潘勛茅毅／綜合報導
眾院前議長裴洛西。（美聯社）
眾院前議長裴洛西。（美聯社）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）十一日播出九日預錄的「CBS新聞周日早晨」拜登專訪，其中有些內幕，CBS未先在其網站釋出，包括聯邦眾議院前議長裴洛西對拜登做出退選決定的影響。

拜登在白宮受訪時說，決定退選主因是民主黨內擔憂若他尋求連任，將連帶影響該黨國會議員選情。

拜登受訪時再次坦言他六月和川普的辯論會表現不及格，但仍強調自己的健康沒有大問題。他談到，「我在聯邦眾議院和參議院的多位民主黨同志覺得，我會影響他們的選情。那我擔心要是我選下去，就會淪為你（CBS記者柯斯塔）採訪我的主題」。

拜登並直言民主黨大老裴洛西的態度對黨內許多人舉足輕重，「那你就會拿裴洛西說的話（例如暗示拜登應退選）問我」，「那真的會令人心煩意亂」。

拜登也談到他決定棄選的另一個主因，那就是「川普是美國安全真正的危險」。拜登指稱，「記住我的話，若他這次大選贏了，看看將發生什麼」，「我們正處於世界歷史的轉折點；而民主就是解答」。拜登甚至稱，若川普十一月敗選，他對屆時能否將政權和平移交給賀錦麗完全沒信心。

另外，華盛頓郵報十一日刊登裴洛西專訪。她最近出版「權力的藝術」（暫譯）一書，談她領導眾院面臨的挑戰與抉擇。

該專訪寫道裴洛西在華府與一小群記者談她這本書，但她婉拒討論自己在拜登退選過程中扮演的角色，包括兩人是否曾當面交談，或透過各種管道談過幾次。她明確否認以下報導屬實，即她曾要求拜登的長年顧問唐尼倫加入通話，一起討論唐尼倫提供的民調數據，以直接挑戰唐的民調可靠度，因拜登說自己看過的民調顯示他會贏。裴洛西受訪時說，唐尼倫（只）是文膽。

該專訪還寫道，裴洛西承認，在拜登六月與川普的「災難性」辯論結束後，她曾請民主黨人士別對拜登的表現置評，先等到七月在華府舉行的北約高峰會後。她堅稱從未要黨內人士公開表達他們對拜登選情的關切。

裴洛西並指責拜登的顧問群為他「準備過度」，才讓他辯論表現差。她認為辯論成功的祕訣是頭腦清醒、別讓自己陷入困境。她還說自己與拜登都是天主教徒，兩人相識達四十年、彼此有許多相似之處，「我非常愛他，我因此（拜登退選）失眠」。但她也坦言，自拜登宣布退選以來，兩人還沒說過話。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

拜登政府提出「時間即金錢」新規範 打擊不良顧客服務

披露退選心路歷程…拜登提黨內同僚壓力 點名裴洛西

拜登首曝退選心聲！坦言難以啟齒「這件事」料到會是過渡總統

賀錦麗搶鋒頭 川普亂了陣腳

相關新聞

拜登談退選 點出裴洛西「分量」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）十一日播出九日預錄的「CBS新聞周日早晨」拜登專訪，其中有些內幕，CBS未先在其網站釋出，...

「她的時刻」 美副總統賀錦麗登時代雜誌最新封面

美國CNN報導，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗登上「時代雜誌」（Time）最新一期封面，封面的右下角還寫了賀錦麗專題...

拜登政府提出「時間即金錢」新規範 打擊不良顧客服務

拜登政府12日公布一系列名為「時間即金錢」（Time is Money）的法規提案，旨在排除消費者尋求服務時的阻礙，打擊...

迪士尼2兆投資戰略曝光 從樂園到虛擬宇宙擴大商機

迪士尼去年宣告10年投入600億美元（約新台幣2兆元）拓展體驗部門。跨部門主管今天面對媒體，分享從主題樂園、郵輪、虛擬宇...

烏龍！輕拍空服手臂要冰塊被當攻擊 NFL退役球星被FBI上銬帶下飛機

美國聯合航空（United Airlines）上月發生一起烏龍事件，美式足球非裔退役球星戴維斯（Terrell Davi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。