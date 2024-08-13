拜登談退選 點出裴洛西「分量」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）十一日播出九日預錄的「CBS新聞周日早晨」拜登專訪，其中有些內幕，CBS未先在其網站釋出，包括聯邦眾議院前議長裴洛西對拜登做出退選決定的影響。

拜登在白宮受訪時說，決定退選主因是民主黨內擔憂若他尋求連任，將連帶影響該黨國會議員選情。

拜登受訪時再次坦言他六月和川普的辯論會表現不及格，但仍強調自己的健康沒有大問題。他談到，「我在聯邦眾議院和參議院的多位民主黨同志覺得，我會影響他們的選情。那我擔心要是我選下去，就會淪為你（CBS記者柯斯塔）採訪我的主題」。

拜登並直言民主黨大老裴洛西的態度對黨內許多人舉足輕重，「那你就會拿裴洛西說的話（例如暗示拜登應退選）問我」，「那真的會令人心煩意亂」。

拜登也談到他決定棄選的另一個主因，那就是「川普是美國安全真正的危險」。拜登指稱，「記住我的話，若他這次大選贏了，看看將發生什麼」，「我們正處於世界歷史的轉折點；而民主就是解答」。拜登甚至稱，若川普十一月敗選，他對屆時能否將政權和平移交給賀錦麗完全沒信心。

另外，華盛頓郵報十一日刊登裴洛西專訪。她最近出版「權力的藝術」（暫譯）一書，談她領導眾院面臨的挑戰與抉擇。

該專訪寫道裴洛西在華府與一小群記者談她這本書，但她婉拒討論自己在拜登退選過程中扮演的角色，包括兩人是否曾當面交談，或透過各種管道談過幾次。她明確否認以下報導屬實，即她曾要求拜登的長年顧問唐尼倫加入通話，一起討論唐尼倫提供的民調數據，以直接挑戰唐的民調可靠度，因拜登說自己看過的民調顯示他會贏。裴洛西受訪時說，唐尼倫（只）是文膽。

該專訪還寫道，裴洛西承認，在拜登六月與川普的「災難性」辯論結束後，她曾請民主黨人士別對拜登的表現置評，先等到七月在華府舉行的北約高峰會後。她堅稱從未要黨內人士公開表達他們對拜登選情的關切。

裴洛西並指責拜登的顧問群為他「準備過度」，才讓他辯論表現差。她認為辯論成功的祕訣是頭腦清醒、別讓自己陷入困境。她還說自己與拜登都是天主教徒，兩人相識達四十年、彼此有許多相似之處，「我非常愛他，我因此（拜登退選）失眠」。但她也坦言，自拜登宣布退選以來，兩人還沒說過話。