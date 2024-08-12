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「她的時刻」 美副總統賀錦麗登時代雜誌最新封面
美國CNN報導，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗登上「時代雜誌」（Time）最新一期封面，封面的右下角還寫了賀錦麗專題報導的標題「她的時刻」（Her moment）。
據稱，這次的專題報導講述賀錦麗在民主黨候選人中脫穎而出的過程，以及她競選時面臨的挑戰。
The reintroduction of Kamala Harris https://t.co/noW5TOgawP pic.twitter.com/iLmQIhxOeF— TIME (@TIME) August 12, 2024
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