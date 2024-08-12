快訊

民眾黨政治獻金風暴延燒 李文宗、黃珊珊將移送中評會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「她的時刻」 美副總統賀錦麗登時代雜誌最新封面

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國副總統賀錦麗。美聯社
美國副總統賀錦麗。美聯社

美國CNN報導，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗登上「時代雜誌」（Time）最新一期封面，封面的右下角還寫了賀錦麗專題報導的標題「她的時刻」（Her moment）。

據稱，這次的專題報導講述賀錦麗在民主黨候選人中脫穎而出的過程，以及她競選時面臨的挑戰。

民主黨 美國 賀錦麗

延伸閱讀

川普造謠賀錦麗用AI誇大造勢人數 大罵「作弊仔」遭影片打臉

賀錦麗未開記者會或接受媒體訪問 華郵紐時同質疑

三搖擺州民調 賀錦麗領先

紐時民調：3關鍵搖擺州 賀錦麗支持度50%領先川普46%

相關新聞

「她的時刻」 美副總統賀錦麗登時代雜誌最新封面

美國CNN報導，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗登上「時代雜誌」（Time）最新一期封面，封面的右下角還寫了賀錦麗專題...

拜登政府提出「時間即金錢」新規範 打擊不良顧客服務

拜登政府12日公布一系列名為「時間即金錢」（Time is Money）的法規提案，旨在排除消費者尋求服務時的阻礙，打擊...

迪士尼2兆投資戰略曝光 從樂園到虛擬宇宙擴大商機

迪士尼去年宣告10年投入600億美元（約新台幣2兆元）拓展體驗部門。跨部門主管今天面對媒體，分享從主題樂園、郵輪、虛擬宇...

烏龍！輕拍空服手臂要冰塊被當攻擊 NFL退役球星被FBI上銬帶下飛機

美國聯合航空（United Airlines）上月發生一起烏龍事件，美式足球非裔退役球星戴維斯（Terrell Davi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。