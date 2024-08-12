烏龍！輕拍空服手臂要冰塊被當攻擊 NFL退役球星被FBI上銬帶下飛機

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國NFL退役球星戴維斯搭聯航輕拍空服員手臂遭不實指控為攻擊，因此被FBI上銬帶走和列入拒載黑名單。聯航現已釐清原委，出面致歉。圖為戴維斯2015年檔案照。美聯社
美國NFL退役球星戴維斯搭聯航輕拍空服員手臂遭不實指控為攻擊，因此被FBI上銬帶走和列入拒載黑名單。聯航現已釐清原委，出面致歉。圖為戴維斯2015年檔案照。美聯社

美國聯合航空（United Airlines）上月發生一起烏龍事件，美式足球非裔退役球星戴維斯（Terrell Davis）在飛機上拍了一下空服員手臂，提醒需要冰塊，卻被解讀為惡意攻擊與騷擾。飛機降落時，戴維斯非但遭執法探員上銬帶走，甚至一度被列入拒載黑名單。事後戴維斯將此事分享到網路上引發熱議，聯航出面致歉並且開除做出不實指控的空服員。

現年51歲的戴維斯，過去是丹佛野馬（Denver Broncos）的明星跑衛，2度拿下超級盃（Super Bowl）冠軍，1次獲頒聯盟最有價值球員，退役後因優異表現入選NFL名人堂成員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，7月13日，戴維斯與妻兒搭乘聯航前往加州，兒子在飛行途中通知空服拿冰塊卻沒有得到回應，戴維斯便輕拍一名機組人員手臂提醒。不料該名空服員大聲回應「不要打我」就離開。

原以為事件到此為止，可是飛機落地後，聯邦調查局（FBI）探員登機，將戴維斯上銬帶走。經過簡單詢問，確認戴維斯沒有做錯任何事便放人。戴維斯隨後在個人IG粉專直播，告訴粉絲他遭遇的離奇事件。

事件並未就此落幕。半個月後，戴維斯收到聯航郵件，表示遭列入拒載黑名單，他將截圖放上社群引發熱議。

踢到鐵板的聯航緊急在社群回覆，拒載名單僅維持不到一天，經內部調查，被輕拍手臂的空服員自認被毆便向上通報，才會有探員逮人插曲。

而聯航也公開向戴維斯致歉，並且開除做出不實指控的空服員。

社群 空服員 聯航

延伸閱讀

奧運籃球／如何限制約柯奇？戴維斯：我們要降低他傳球助攻

奧運籃球／美國隊狂轟猛炸痛宰巴西35分 4強賽對決塞爾維亞

中部科學園區科技廠房公開標售 預期吸引半導體光電廠

奧運籃球／美國夢幻隊3人確定先發 總教練柯爾被罵爆

相關新聞

烏龍！輕拍空服手臂要冰塊被當攻擊 NFL退役球星被FBI上銬帶下飛機

美國聯合航空（United Airlines）上月發生一起烏龍事件，美式足球非裔退役球星戴維斯（Terrell Davi...

川普造謠賀錦麗用AI誇大造勢人數 大罵「作弊仔」遭影片打臉

美國共和黨總統候選人川普11日在自家社群造謠，大罵對手賀錦麗用人工智慧（AI）技術P圖、修影片造假造勢人數，不過現場成千...

紐約校車延誤 家長報銷費用數年才獲賠 教局將加速處理流程

按照規定，紐約市公校的接送校車若未如期出現，家長額外支付孩子上學的交通費用，可事後向市教育局申請報銷，然而市府官員近期在...

斡旋以哈、蘇丹戰火 拜登盼留政治遺產

拜登總統的任期僅剩5個多月，他與執政團隊對加薩走廊和蘇丹採取更大膽也更高風險的外交手段，不僅是盼在棘手戰事熱點取得進展，...

靠毒品治PTSD？ 美國FDA拒絕批准

靠搖頭丸來治療創傷後壓力症候群，美國食品藥物監督管理局（FDA）正式否決！創傷後壓力症候群（PTSD）是指民眾歷經創傷事件後，持續出現作惡夢、情緒不穩等狀況，藥廠試驗發現可以透過搖頭丸加速患者痊癒，但

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。