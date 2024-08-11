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靠毒品治PTSD？ 美國FDA拒絕批准

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖為搖頭丸，有藥廠認為其可治療PTSD。（Photo on WikiCommons）
圖為搖頭丸，有藥廠認為其可治療PTSD。（Photo on WikiCommons）

靠搖頭丸來治療創傷後壓力症候群美國食品藥物監督管理局（FDA）正式否決！創傷後壓力症候群（PTSD）是指民眾歷經創傷事件後，持續出現作惡夢、情緒不穩等狀況，藥廠試驗發現可以透過搖頭丸加速患者痊癒，但美國FDA否決批准該藥物，並強調安全性與有效性都需要更嚴謹的評估。

女性更容易罹患

美國精神醫學會》指出，民眾在歷經如戰爭、天災、恐怖攻擊、性暴力等事件後，就可能會出現「創傷後壓力症候群」，如過去在第二次世界大戰後，許多退伍軍人都出現創傷害壓力症候群，他們可能出現重複作惡夢、消極情緒，甚至是突然暴怒或自我傷害等行為。

在美國，創傷後壓力症候群每年影響約 3.5% 的美國成年人，其中女性罹患該症狀的機率是男性的兩倍，而美國非裔、拉丁裔與原住民族群也相對容易受到創傷後壓力症候群影響。

目前治療創傷後壓力症候群的方式之一是「認知行為療法」，透過團體分享或適度重複類似的經驗等方式，協助患者面對痛苦的記憶，有時候也會使用抗憂鬱藥物來緩解症狀。

搖頭丸能治病？

CNN》報導，藥廠「Lykos 」實驗利用俗稱「搖頭丸」的MDMA來輔助治療創傷後壓力症候群，強調該藥物能夠活化精神，有助於民眾產生情感交流，也能更順利接受其他療程，藥廠也申請食藥署核可該藥物成為治療創傷後壓力症候群的正式方法。

對此，FDA正式否決該申請，並指出該療法的數據相當模糊，安全數據也令人擔憂。非法濫用搖頭丸會對心臟與肝臟造成風險，且藥廠的實驗評估報告不夠完備。

消費者權益倡導組織 「Public Citizen」公民健康研究小組博士斯坦布魯克表示，雖然致幻藥物是有前瞻性的新興精神療法，但對新藥的批准需要嚴格的安全評估，還需要更多有效的證據。

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創傷後壓力症候群 患者 美國

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