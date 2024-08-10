拜登任期將屆盼留政治遺產 致力平息以哈、蘇丹戰火

美國總統拜登的任期僅剩5個多月，他與執政團隊對加薩走廊和蘇丹採取更大膽也更高風險的外交手段，不僅是盼在棘手戰事熱點取得進展，或許也是為了留下更多政治遺產。

法新社報導，拜登（Joe Biden）2020年競選總統期間，主打自己具備豐富外交政策經驗，並承諾比起前總統川普（Donald Trump），他會以更常規的方式履行總統職務。

然而，華府智庫「中東研究所」（Middle EastInstitute）學者卡圖勒斯（Brian Katulis）表示：「（拜登）他們就任時的口號之一就是外交優先，但我真的很難指出他們在哪個區域取得重大突破，一個令人忍不住驚嘆『哇！』的時刻。」

拜登近日罕見以個人名義加入埃及與卡達領袖行列，他們不僅敦促以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）達成停火協議，並邀請交戰雙方於本月15日在杜哈（Doha）或開羅（Cairo）恢復談判。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前則公開呼籲蘇丹交戰雙方，本月14日在瑞士展開由美國斡旋的停火會談。

儘管較少登上媒體頭條，蘇丹國內互相敵對的將領們自去年開戰以來，已有數以萬計人喪命。各方擔憂，蘇丹將繼1980年代的衣索比亞之後爆發大饑荒。

美國特使數月來為調停以哈戰爭、蘇丹內戰辛苦奔走，然而鮮少達成具體成果。這兩場衝突恐怕都有損拜登政治聲望。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）美國暨美洲計畫主任文賈墨林（LeslieVinjamuri）指出，拜登顯然感到「強烈急迫感」，不願在諸多戰火持續肆虐的情況下卸任。

文賈墨林說道：「拜登最不樂見的，就是中東爆發毀滅性戰爭成為他的政治遺產，且這也可能侵蝕（副總統）賀錦麗的選情。」