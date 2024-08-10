選民較買單？賀錦麗批川普「奇怪」轉移焦點 BBC分析策略奏效原因

美國副總統賀錦麗僅僅透過批評川普很「奇怪」，就將話題從拜登的弱點，轉移到對手川普身上。這項策略的效用也充分體現在她和副手明尼蘇達州州長華茲本周競選集會，成功得到選民響應。

英國BBC指出，賀錦麗批評川普很「奇怪」，其實就是拜登先前批評川普是「美國民主威脅」的精簡版，而這個策略似乎更有效的原因可能是它讓人感覺很真實，沒有經過太多修飾；口吻沒有很嚴厲，反而很幽默。

就連之前為拜登服務的團隊所發布的賀錦麗新聞稿，語氣也從嚴肅變成比較輕鬆的口吻。拜登退選後僅五天，一名賀錦麗的發言人俏皮地說，川普的言論讓他自己聽起來像個「去餐廳用餐不會想坐在他附近的人」。

競選策士表示，傳達訊息的新方式似乎讓傾向民主黨的選民很快理解訊息，讓投給賀錦麗聽起來像個常識性的選擇，而非乏味的公民例行公事。

連共和黨陣營也有人稱讚賀錦麗的競選策略。波利安斯基（David Polyanksy）曾任佛州州長德桑提斯2024年總統大選競選團隊。他說，這樣的變化可能是因為賀錦麗在川普自己的遊戲中擊敗了他。波利安斯基還表示，要搶近期才遇刺的川普的鋒頭絕非易事，「這確實非常了不起」。

選擇華茲作為副手似乎也提高了賀錦麗的聲勢，儘管現在斷定華茲對選情帶來的影響為時過早。華茲其實才是第一個使用「奇怪」標籤的人，他在上月在媒體前露面支持賀錦麗參選時這麼做。他平易近人的風格似乎得到多位選民的共鳴。

俄亥俄州獨立選民恩格爾（Tyler Engel）在佛州度假時接受BBC訪問。他說：「華茲看起來像個正常人，一個顧家的男人。如果談到我們國家最缺乏什麼，那就是正常的人們。」

賓州一名選民帕特森（John Patterson）則說，他發現華茲「是一個非常真誠的人」。

BBC指出，雖然共和黨陣營仍有人對於賀錦麗競選策略的效用抱持懷疑態度，但這項策略確實影響了尚未做出決定的選民。