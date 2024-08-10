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美大使：墨國毒梟贊巴達「違背意願」赴美被捕

中央社／ 墨西哥市9日綜合外電報導
墨西哥毒梟贊巴達(左)與另一名大毒梟「矮子」古茲曼的兒子何瓦金(右)，7月在美國被捕。美聯社
墨西哥毒梟贊巴達(左)與另一名大毒梟「矮子」古茲曼的兒子何瓦金(右)，7月在美國被捕。美聯社

美國墨西哥大使今天表示，墨國毒梟贊巴達（Ismael "El Mayo"Zambada）在「違背意願」的情況下，與前販毒集團同夥的兒子飛往美國後，在美國被捕。

法新社報導，美國駐墨西哥大使沙拉薩（KenSalazar）在記者會上表示，贊巴達是在「違背意願」的情況下被捕，何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）則是「自願投降」。這兩名墨國「西納羅亞」販毒集團（Sinaloa Cartel）首腦2個星期前搭乘私人飛機降落美國新墨西哥州。

沙拉薩繼續說道：「我希望各位清楚瞭解，這場行動並沒有來自美國的資源。」

幾個小時前，墨國總統羅培茲歐布拉多（AndresManuel Lopez Obrador）抱怨美方在澄清贊巴達與何瓦金被捕的情況方面「沒有合作」。

羅培茲歐布拉多今天在記者會上表示：「他們（美國）並沒有給我們充分的資訊。」

何瓦金的父親「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo"Guzman）1990年代與贊巴達共同創立西納羅亞集團。西納羅亞集團和「哈里斯科新世代」（Jalisco NewGeneration Cartel）並列成為墨國勢力最強大的犯罪集團之一。

76歲的贊巴達人生大半都在躲避追緝，是美國最想緝拿到案的毒販，美方甚至懸賞1500萬美元換取能逮捕贊巴達的線索。

何瓦金則被引渡至芝加哥，並對毒品走私指控拒不認罪。

自2006年時任墨國總統卡德隆（Felipe Calderon）對販毒幫派發動軍事進攻以來，墨國的暴力犯罪持續惡化，已造成逾45萬人遭到殺害。

墨西哥 美國 販毒

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