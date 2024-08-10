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YouTube前執行長癌逝！享年56歲 兒子2月才因吸毒過量暴斃

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。路透
YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。路透

YouTube前執行長沃潔斯基（Susan Wojcicki）的家屬證實，沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。

紐約郵報報導，沃潔斯基的丈夫特羅珀（Dennis Troper）在臉書發文證實沃潔斯基死訊，稱妻子不僅是一生中最好的朋友和伴侶，也是一名聰明且慈愛的母親和大家喜愛的朋友，感謝與她一同度過的時光。

沃潔斯基與丈夫1998年結婚，育有五名孩子。據了解，沃潔斯基過去2年一直苦於非小細胞肺癌（non-small cell lung cancer）。

令人痛心的是，沃潔斯基的19歲兒子馬可（Marco Troper）今年2月才被發現陳屍美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的宿舍內，死因疑是意外用藥過量。

沃潔斯基2014年開始擔任YouTube執行長，直到2023年2月宣布辭去職務，後續轉任Google和Alphabet顧問。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

丈夫 朋友

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