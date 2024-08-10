迪士尼D23大會登場 全球粉絲萬人朝聖

D23迪士尼全球粉絲大會今天起舉行，旗下遊樂園與影視品牌在會展中心大秀最新商品，也提供粉絲沉浸式體驗。

迪士尼從2009年開始，每兩年舉行一次全球粉絲大會，取名D23是紀念華特迪士尼（Walter Disney）在1923年創辦迪士尼公司。

這3天在加州迪士尼樂園旁的安那罕會議中心，超過2萬多坪展場，全都是迪士尼產品。該公司旗下影視品牌、串流平台、遊輪、遊樂園等各部門設展區，提供粉絲體驗，舉行上百場座談，分享公司幕前、幕後的最新發展。

活動定位為迪士尼粉絲的終極體驗，3日票價格將近300美元（約新台幣9800元），吸引數萬人朝聖。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）今天接受媒體訪問談到，迪士尼的核心價值在於創意，他50年前開始服務於媒體業，如今擔任迪士尼執行長，多年來不變的是「說故事」的重要以及人們對娛樂的需求。

會展期間，許多粉絲裝扮成迪士尼作品當中的角色，用Cosplay的方式與同好交流。穿著經典角色「米老鼠」米奇元素的雷耶斯（April Reyes） 表示，迪士尼的魔力可以穿越時間，她在迪士尼作品陪伴下長大，這些故事和角色就好像家人一樣。

裝扮成海盜的蘇鐸（Kayla Dom Soto）表示，迪士尼魔法的魅力在於它不斷進化，一直不斷創作新的故事，尤其是與時俱進，創造許多更多元、更有包容性，讓各個不同族群都有機會呈現在銀幕上的作品，這就是迪士尼的魔力。

雷耶斯表示，身在D23會場最直接感受到的是粉絲的熱情，很多角色扮演者展現對作品的熱愛。蘇鐸期待在會場可以看到一些獨家的預告片，享受座談會上各部門主管帶來的幕後花絮和故事。