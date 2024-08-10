快訊

影／奧運英雄林昀儒、陳思羽返台超人氣！「 期盼讓粉絲看到更好的成績」

哈佛大學研究：刷牙可以挽救生命！尤其「1類人」更要維持口腔清潔

亂世想出頭 北京發現自己仍只是次級強權

迪士尼D23大會登場 全球粉絲萬人朝聖

中央社／ 安那罕9日專電
D23迪士尼全球粉絲大會在安那罕會議中心舉行，星際大戰粉絲用角色扮演（Cosplay）展現對作品的熱愛。中央社
D23迪士尼全球粉絲大會在安那罕會議中心舉行，星際大戰粉絲用角色扮演（Cosplay）展現對作品的熱愛。中央社

D23迪士尼全球粉絲大會今天起舉行，旗下遊樂園與影視品牌在會展中心大秀最新商品，也提供粉絲沉浸式體驗。

迪士尼從2009年開始，每兩年舉行一次全球粉絲大會，取名D23是紀念華特迪士尼（Walter Disney）在1923年創辦迪士尼公司。

這3天在加州迪士尼樂園旁的安那罕會議中心，超過2萬多坪展場，全都是迪士尼產品。該公司旗下影視品牌、串流平台、遊輪、遊樂園等各部門設展區，提供粉絲體驗，舉行上百場座談，分享公司幕前、幕後的最新發展。

活動定位為迪士尼粉絲的終極體驗，3日票價格將近300美元（約新台幣9800元），吸引數萬人朝聖。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）今天接受媒體訪問談到，迪士尼的核心價值在於創意，他50年前開始服務於媒體業，如今擔任迪士尼執行長，多年來不變的是「說故事」的重要以及人們對娛樂的需求。

會展期間，許多粉絲裝扮成迪士尼作品當中的角色，用Cosplay的方式與同好交流。穿著經典角色「米老鼠」米奇元素的雷耶斯（April Reyes） 表示，迪士尼的魔力可以穿越時間，她在迪士尼作品陪伴下長大，這些故事和角色就好像家人一樣。

裝扮成海盜的蘇鐸（Kayla Dom Soto）表示，迪士尼魔法的魅力在於它不斷進化，一直不斷創作新的故事，尤其是與時俱進，創造許多更多元、更有包容性，讓各個不同族群都有機會呈現在銀幕上的作品，這就是迪士尼的魔力。

雷耶斯表示，身在D23會場最直接感受到的是粉絲的熱情，很多角色扮演者展現對作品的熱愛。蘇鐸期待在會場可以看到一些獨家的預告片，享受座談會上各部門主管帶來的幕後花絮和故事。

粉絲 迪士尼樂園 遊樂園

延伸閱讀

沙發用三年拿回Costco退貨還拍片教學 網友罵翻：有夠自私

世界不再爆買？從迪士尼到精品業 消費涼意一波波來襲

「歌舞青春」柴克艾弗隆爆泳池意外 急送醫官方回應了

蔡依林「隱藏神曲9年沒唱」！驚喜曲目前奏一下全場狂尖叫：妳終於記得還有這首

相關新聞

迪士尼D23大會登場 全球粉絲萬人朝聖

D23迪士尼全球粉絲大會今天起舉行，旗下遊樂園與影視品牌在會展中心大秀最新商品，也提供粉絲沉浸式體驗

美有線TV產業 加速崩塌

美國兩大電視業者派拉蒙全球（Paramount Global）與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery...

花花公子 明年復刊

美國知名成人雜誌「花花公子」（Playboy）母公司PLBY集團在8日表示，在四年前因新冠疫情而決定停刊紙本雜誌後，將於...

跳傘遇罕見塵捲風 美女學員和資深教練重摔墜地雙亡

美國加州上週發生了一起驚悚的跳傘事故，一名28歲女學員和資深教練進行雙人跳傘，卻意外遇上罕見的「塵捲風」（dust devil），導致兩人在空中失速旋轉，最終不幸墜地身亡。

上月被搜查 福耀玻璃華工宿舍環境惡劣 垃圾滿地 鄰：太惡心

中國「玻璃大王」曹德旺的福耀玻璃在美工廠(Fuyao Glass America)，因涉及洗錢、潛在人口走私、勞工剝削及...

華府樓宇局華裔副局長兼差2全職被罰款 辭職

首都華盛頓市府一項調查顯示，該市樓宇局(D.C. Department of Buildings)華裔副局長卡洛琳‧連(...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。