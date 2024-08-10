花花公子 明年復刊
美國知名成人雜誌「花花公子」（Playboy）母公司PLBY集團在8日表示，在四年前因新冠疫情而決定停刊紙本雜誌後，將於明年2月以一本「年度版」重新復刊。
這家洛杉磯公司表示：「這些備受期待回歸的『花花公子』系列內容，將為這個品牌的傳奇經典開啟新篇章，並為這家公司的旗艦資產慶祝70周年。」
2020年3月，該公司執行長柯恩（Ben Kohn）在Medium網站發文表示，新冠疫情加速了公司對這本雜誌的計畫。
自從2017年創辦人海夫納（Hugh Hefner）過世後，花花公子雜誌便已逐漸減少發行頻率。
柯恩當時表示：「我們被迫加速一直以來的內部討論，有關如何轉變我們的美國紙本刊物，來更符合當今消費者的需求。」
該公司8日表示，已任命曾在GQ和滾石雜誌擔任高階主管、並在Men's Journal擔任過總編輯的希利（Mark Healy），擔任這本2020年來首本花花公子紙本雜誌的總編輯。
儘管宣布復刊，但花花公子正面臨一個充滿挑戰的環境。
該公司近年來已成為一家以授權為主的企業，透過將Playboy的名稱和招牌的兔子商標放到服飾、賭場、香水、皮夾等商品上，賺取授權費。
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