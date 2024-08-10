快訊

奧運舉重／陳玟卉71公斤級排名第6 無緣連續兩屆奧運奪牌

美有線TV產業 加速崩塌

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國兩大電視業者派拉蒙全球（Paramount Global）與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery），已共減記旗下有線電視頻道的價值150億美元。 路透通訊社
美國兩大電視業者派拉蒙全球（Paramount Global）與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery），已共減記旗下有線電視頻道的價值150億美元。 路透通訊社

美國兩大電視業者派拉蒙全球（Paramount Global）與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery），上季總共減記旗下有線電視頻道的價值150億美元，凸顯這個曾為媒體史上獲利最豐厚的事業，正加速崩頹。

派拉蒙和WBD的上季財報，都顯示串流服務事業改善跡象，就連迪士尼（Disney）的串流事業也首度轉盈，但這些獲利仍難以彌補電視頻道所流失的收入。

派拉蒙8日宣布，減記MTV、Nickelodeon及Comedy Central等有線電視頻道的價值59.8億美元，並將在美國裁員15%、約2,000人。派拉蒙上季每股盈餘為0.54美元，營收年減10.5%至68.1億美元，其實都高於市場預期，9日早盤股價漲3%，但今年截至8日仍累計跌逾30%。

派拉蒙股價走勢
派拉蒙股價走勢

華納兄弟探索也公布，減記CNN、HGTV及Food Network等有線電視頻道的價值90億美元，原因包括未能與美國職籃聯盟（NBA）延長轉播合約。

這些行動顯示老牌娛樂業者持續苦於因應過去15年來，串流服務崛起所帶動的「剪線（取消訂閱有線電視）潮」。數十年來，有線電視頻道提供穩健的廣告營收與豐厚的傳輸費用，但LightShed合夥公司分析師葛林菲爾德指出，如今這些事業卻反而讓老牌媒體業者芒刺在背。

擁有HBO和華納兄弟影業的華納兄弟探索執行長薩斯拉夫（David Zaslav）說，現在老牌媒體業者的市場估值和情勢，和兩年前又截然不同。MoffettNathanson分析師團隊估算，今年第1季美國有240萬名付費電視訂戶「剪線」，為史上最糟。

分析師莫菲特6月指出，「我們曾有信心，認為剪線潮會有終點」，但媒體業者紛紛把最好的節目擺上串流平台，卻加速崩塌，形成「惡性循環」。他預測到2028年時，美國將只剩5,000萬名付費電視訂戶，遠少於去年的近7,300萬戶。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

因應風災搶通道路 南投縣府與公所加強機具調度

高雄午後強降雨 藤枝遊樂區聯外道土石崩塌畫面曝

日月潭多處步道封閉中 水社大山受損嚴重短期將難開放

踏青注意！颱風致石碇淡蘭古道崩塌 外按段至老街段封閉整修

相關新聞

美有線TV產業 加速崩塌

美國兩大電視業者派拉蒙全球（Paramount Global）與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery...

花花公子 明年復刊

美國知名成人雜誌「花花公子」（Playboy）母公司PLBY集團在8日表示，在四年前因新冠疫情而決定停刊紙本雜誌後，將於...

跳傘遇罕見塵捲風 美女學員和資深教練重摔墜地雙亡

美國加州上週發生了一起驚悚的跳傘事故，一名28歲女學員和資深教練進行雙人跳傘，卻意外遇上罕見的「塵捲風」（dust devil），導致兩人在空中失速旋轉，最終不幸墜地身亡。

上月被搜查 福耀玻璃華工宿舍環境惡劣 垃圾滿地 鄰：太惡心

中國「玻璃大王」曹德旺的福耀玻璃在美工廠(Fuyao Glass America)，因涉及洗錢、潛在人口走私、勞工剝削及...

華府樓宇局華裔副局長兼差2全職被罰款 辭職

首都華盛頓市府一項調查顯示，該市樓宇局(D.C. Department of Buildings)華裔副局長卡洛琳‧連(...

跟進歐洲！美國也要約束最低進口免關稅條款 劍指中國大陸電商巨頭

繼歐洲之後，美國國會兩黨議員已提出一項新法案，將針對進口貨物的「最低進口免稅額」（de minimis）條款進行限制，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。