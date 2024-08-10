美有線TV產業 加速崩塌

美國兩大電視業者派拉蒙全球（Paramount Global）與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery），上季總共減記旗下有線電視頻道的價值150億美元，凸顯這個曾為媒體史上獲利最豐厚的事業，正加速崩頹。

派拉蒙和WBD的上季財報，都顯示串流服務事業改善跡象，就連迪士尼（Disney）的串流事業也首度轉盈，但這些獲利仍難以彌補電視頻道所流失的收入。

派拉蒙8日宣布，減記MTV、Nickelodeon及Comedy Central等有線電視頻道的價值59.8億美元，並將在美國裁員15%、約2,000人。派拉蒙上季每股盈餘為0.54美元，營收年減10.5%至68.1億美元，其實都高於市場預期，9日早盤股價漲3%，但今年截至8日仍累計跌逾30%。

派拉蒙股價走勢

華納兄弟探索也公布，減記CNN、HGTV及Food Network等有線電視頻道的價值90億美元，原因包括未能與美國職籃聯盟（NBA）延長轉播合約。

這些行動顯示老牌娛樂業者持續苦於因應過去15年來，串流服務崛起所帶動的「剪線（取消訂閱有線電視）潮」。數十年來，有線電視頻道提供穩健的廣告營收與豐厚的傳輸費用，但LightShed合夥公司分析師葛林菲爾德指出，如今這些事業卻反而讓老牌媒體業者芒刺在背。

擁有HBO和華納兄弟影業的華納兄弟探索執行長薩斯拉夫（David Zaslav）說，現在老牌媒體業者的市場估值和情勢，和兩年前又截然不同。MoffettNathanson分析師團隊估算，今年第1季美國有240萬名付費電視訂戶「剪線」，為史上最糟。

分析師莫菲特6月指出，「我們曾有信心，認為剪線潮會有終點」，但媒體業者紛紛把最好的節目擺上串流平台，卻加速崩塌，形成「惡性循環」。他預測到2028年時，美國將只剩5,000萬名付費電視訂戶，遠少於去年的近7,300萬戶。