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跳傘遇罕見塵捲風 美女學員和資深教練重摔墜地雙亡

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊克常挑戰各種極限運動。圖擷自紐約郵報
布萊克常挑戰各種極限運動。圖擷自紐約郵報

美國加州上週發生了一起驚悚的跳傘事故，一名28歲女學員和資深教練進行雙人跳傘，卻意外遇上罕見的「塵捲風」（dust devil），導致兩人在空中失速旋轉，最終不幸墜地身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在加州河濱郡的跳傘聖地Skydive Perris。該地點十分有名，曾吸引不少名人前來挑戰，就連好萊塢巨星湯姆．克魯斯（Tom Cruise）都在那裡跳過傘。

當天28歲的女學員布萊克（Kayla Kieko Black）與資深教練拉里西亞（Devrey LaRiccia）進行雙人跳傘，兩人已經順利跳下並打開降落傘，準備進行著陸。但在兩人接近地面時，突然遇上兩陣「塵捲風」的襲擊。

「塵捲風」是一種與龍捲風相似的小型旋風，常見於乾燥、沙質或塵土飛揚的地區。這種旋風大小變化多端，從僅有幾公尺寬、高的小型旋風，到超過10公尺寬、高達數百公尺的大型旋風皆有可能。雖然大多數塵捲風不具破壞性，但如果規模足夠大，仍然可能對居民和建築物造成威脅。

Skydive Perris經理布羅茲基-切費爾德（Dan Brodsky-Chenfeld）表示，目擊者看見兩人第一次遇上塵捲風時本來幸運逃脫，但卻被第二股塵捲風困住，導致跳傘裝備失控，最終重重地撞向地面。現場的救援人員立即將兩人送往當地醫院，但最終仍雙雙宣告不治。

美國 跳傘

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