中國大貓熊睽違21年再赴美 雲川、鑫寶借展加州

美國加州今天竭盡所能盛大迎接兩隻新的中國大貓熊「雲川」和「鑫寶」到來，這是北京21年來首次將大貓熊送往美國。

綜合法新社和美聯社報導，這兩隻年幼的大貓熊受到戴著貓熊帽的孩子及賓客熱烈歡迎，迎賓表演還包括傳統中國舞蹈。

不過，在美中關係逐漸緩和之際，雲川和鑫寶似乎對這些表演和牠們來到美國的象徵意義並不特別在意。

這兩隻從中國四川山區旅行近1萬1000公里來到美國的大貓熊，如今成了聖地牙哥動物園（San DiegoZoo）無庸置疑的大明星。

加州州長紐松（Gavin Newsom）慶祝這種「大貓熊狂熱」，並宣布8月8日為加州「大貓熊日」。

民主黨籍的紐松說：「這不僅是為了慶祝兩隻美麗的大貓熊，還有更深、更豐富的內涵…這是為了慶祝我們共同的人性，為了慶祝把我們聯繫在一起的事物。」

直到最近，這對大貓熊的租借仍被視為不可能的夢想。

由於激烈的貿易競爭，以及在台灣和人權議題上的分歧，美中關係過去數年陷入緊張，以致於北京慣用的「貓熊外交」似乎已經凍結。

近年來，華盛頓特區、亞特蘭大和曼菲斯（Memphis）動物園裡的大貓熊在租約期滿後並未續約，因此都已歸還北京。

然而，中國國家主席習近平去年11月在與美國總統拜登舉行的一場關鍵峰會上宣布，北京將繼續在美國進行大貓熊借展計畫。

中國大貓熊在全球借展的計畫不僅具外交象徵意義，也有助於保護這個易危物種的生存。

除了聖地牙哥以外，大貓熊預計也將在2025年以前重返位於華府和舊金山的動物園。

雲川和鑫寶都出生在四川「臥龍中華大熊貓苑神樹坪基地」。

動物園人員形容約5歲的雲川是一隻「性情溫和可愛」的雄性大貓熊，牠的名字源於祖母「白雲」，即最初被借展到聖地牙哥的兩隻大貓熊之一。

園方表示，約4歲的鑫寶是雌性，性情「溫柔且機智內向」，名字寓意著「繁榮與富足的新寶藏」。

中國駐美大使謝鋒說：「我們希望牠能為加州，為聖地牙哥帶來好運。」