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跟進歐洲！美國也要約束最低進口免關稅條款 劍指中國大陸電商巨頭

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國國會兩黨議員已提出一項新法案，將針對進口貨物的「最低進口免稅額」條款進行限制，以免被拚多多旗下的Temu、及希音（Shein）等中國大陸零售商濫用。路透
美國國會兩黨議員已提出一項新法案，將針對進口貨物的「最低進口免稅額」條款進行限制，以免被拚多多旗下的Temu、及希音（Shein）等中國大陸零售商濫用。路透

繼歐洲之後，美國國會兩黨議員已提出一項新法案，將針對進口貨物的「最低進口免稅額」（de minimis）條款進行限制，以免被拚多多旗下的Temu、及希音（Shein）等中國大陸零售商濫用。這項條款讓中國大陸商品幾乎不用經過審視且無需繳納關稅，就能出口到美國。

根據現行貿易法規，從國外進口的貨物若價值少於800美元，便能免關稅進入美國，以簡化小企業和消費者的海關程序，並避免浪費政府資源，許多美國人結束海外旅行回國時，都會以個人名義使用最低進口免稅額條款，不需繳納關稅便能將國外商品帶回美國，但批評者指出，這項規定已擴大為允許Temu和希音等業者規避關稅的漏洞。

民主黨籍的聯邦參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden）與參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）、以及共和黨籍的參議員柯林絲（Susan Collins），8日公布新提案，將阻止紡織品、服飾及皮革商品透過最低進口免稅額條款進入美國，並將對被允許透過該條款進入美國的商品，徵收每單2美元的費用。

這項法案也將賦予美國海關與邊境保護局（CBP）自由裁量權，能夠針對因最低進口免稅額條款而進口激增的商品類別，予以禁止進口，並讓海關更容易扣押和銷毀透過最低進口免稅額管道進口的產品。

懷登辦公室更點名Temu和希音濫用最低進口免稅額條款。去年以最低進口免稅額條款進入美國的包裹數量增至逾10億件，主要是來自中國大陸的電商貨物增加，美國眾議院中國特別委員會去年發布的報告指出，光是Temu和希音可能占了近三分之一。

此前，歐盟執委會已提案取消150歐元（約162美元）的進口免關稅門檻，歐洲議會目前還在協商中，但已確定將在2028年3月起取消。

海關 美國

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