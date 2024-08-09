快訊

以色列同意恢復加薩停火談判！CNN：伊朗考慮取消報復行動

便秘好朋友不是早餐店奶茶 專家揭幫助排便第一名的飲料是它

圖文開箱／Xperia 1 VI變街頭攝影家！夜拍單眼級體驗 遠拍橋上動態全都露

深化台美經濟投資 麻州官員參訪台科技業者美洲總部

中央社／ 紐約8日專電

駐美國波士頓辦事處長廖朝宏與麻薩諸塞州官員7日參訪台灣業者元太科技的美洲總部，雙方都對台商促進當地經濟發展與人才培育表示印象深刻，支持在麻州永續經營發展。

駐波士頓辦事處長廖朝宏與麻州商務廳長郝伊平（Yvonne Hao）等人，7日前往台灣科技業者元太科技公司（E Ink）位於麻州貝勒瑞卡（Billerica）的美洲總部參訪，元太科技商務暨營運長亞彭（PaulApen）出面接待。

廖朝宏及郝伊平讚許並肯定元太科技促進麻州經濟發展及社區人才培育，深化台灣與麻州雙邊關係，並對元太在麻州的永續經營發展表達支持。

參訪成員還包括麻州商務廳副廳長史丹頓（SaraStanton）、國際貿易暨投資處長拉瑪普里亞（JeevanRamapriya）等，一行人對元太技術及產品在多領域的應用表示印象深刻。

安排參訪活動的駐波士頓辦事處指出，參訪除了強化台美經貿及投資交流外，也有助增進麻州政界與台灣企業的互動，及對台灣經貿與科技實力的瞭解，有助於深化並擴展未來台灣與麻州的關係。

元太科技成立於1992年，是全球電子紙技術及產品的領導開發商及供應商。2013年於麻州貝勒瑞卡的總部及研發中心落成啟用，並於麻州南哈德利（SouthHadley）投資設廠，研發技術已廣泛應用於電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售商標及交通號誌等，有助相關產業推動低碳環境永續發展。

永續 經濟發展

延伸閱讀

元太7月營收月增8.7% 迎產業榮景

居不易 遷離紐約、波士頓、金山等大城人口速增

將換她披掛上陣？民主黨金主頻施壓「換人」 賀錦麗仍力挺拜登競選

麻州2名資深記者 告微軟、OpenAI「遭竊」版權作品

相關新聞

美企球場談生意 匹克球躍新寵

高爾夫球場向來被譽為是敲定交易與爭取客戶的最佳場所，但愈來愈多人發現匹克球（pickleball）可以節省時間和金錢，而且更具包容性，新手也更容易上手。

美疫後搬家潮 紐約幼兒人口少20%

經濟革新集團（EIG）根據最新人口普查資料發表的分析報告指出，美國家庭持續搬離大城市，紐約市的幼兒人口自新冠疫情開始以來，減少近20%。

父子公園篩沙子看見「亮亮的」 仔細查看竟是2克拉鑽石

美國亞利桑那州一對父子到公園玩，竟意外發現一顆重達2克拉的鑽石，讓他們驚喜萬分。

「爬進自己的墳墓」男子挑戰45公分寬洞穴卡住 被迫原地長眠

美國猶他州一名男子想挑戰自我，跑到只有45公分寬的洞穴探險，沒想到最後不幸發生悲劇，至今男子的屍體仍頭下腳上被困在狹窄的縫隙內，就此原地長眠。

熱帶風暴黛比再登陸美國 南、北卡和西維州嚴防洪災

美國國家颶風中心（NHC）表示，熱帶風暴黛比（Debby）今天再次登陸美國；幾天前，它侵襲美國東南部，造成至少6人死亡

在家吃飯也危險 少女遭流彈打中命喪餐桌

美國伊利諾州一名15歲少女與家人在家吃晚餐，沒想到流彈竟然射進家中，導致少女搶救不及身亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。