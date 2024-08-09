深化台美經濟投資 麻州官員參訪台科技業者美洲總部

駐美國波士頓辦事處長廖朝宏與麻薩諸塞州官員7日參訪台灣業者元太科技的美洲總部，雙方都對台商促進當地經濟發展與人才培育表示印象深刻，支持在麻州永續經營發展。

駐波士頓辦事處長廖朝宏與麻州商務廳長郝伊平（Yvonne Hao）等人，7日前往台灣科技業者元太科技公司（E Ink）位於麻州貝勒瑞卡（Billerica）的美洲總部參訪，元太科技商務暨營運長亞彭（PaulApen）出面接待。

廖朝宏及郝伊平讚許並肯定元太科技促進麻州經濟發展及社區人才培育，深化台灣與麻州雙邊關係，並對元太在麻州的永續經營發展表達支持。

參訪成員還包括麻州商務廳副廳長史丹頓（SaraStanton）、國際貿易暨投資處長拉瑪普里亞（JeevanRamapriya）等，一行人對元太技術及產品在多領域的應用表示印象深刻。

安排參訪活動的駐波士頓辦事處指出，參訪除了強化台美經貿及投資交流外，也有助增進麻州政界與台灣企業的互動，及對台灣經貿與科技實力的瞭解，有助於深化並擴展未來台灣與麻州的關係。

元太科技成立於1992年，是全球電子紙技術及產品的領導開發商及供應商。2013年於麻州貝勒瑞卡的總部及研發中心落成啟用，並於麻州南哈德利（SouthHadley）投資設廠，研發技術已廣泛應用於電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售商標及交通號誌等，有助相關產業推動低碳環境永續發展。