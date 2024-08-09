以花會友 紐約皇后區植物園台灣蘭展邁入11年

在紐約皇后區植物園舉行的台灣蘭花展今年進入第11週年，駐紐約辦事處長李志強表示，台灣是蘭花王國，以花會友，希望增進與美國友人之間的瞭解。

由駐紐約辦事處與紐約皇后區植物園合辦的台灣蘭花展8日舉行記者會與導覽活動，駐紐約辦事處處長李志強夫婦、植物園大使黃百齡及園長韓佐普洛斯（Evie Hantzopoulos）共同出席記者會，紐約選出的聯邦眾議員孟昭文也到場。

李志強表示，這是第11次與皇后區植物園一起合作，很高興今天以花會友，以前是以茶會友。經由介紹蘭花給美國朋友，同時有台灣藝術家的表演與台灣美食，還有台灣的觀光，整個一起介紹給美國友人，希望增進與美國友人之間的瞭解。

他表示，台灣是蘭花王國，有超過400種蘭花原生種，全世界蘭花貿易裡大概有60多種是台灣400多個品種裡的，台灣去年整個蘭花貿易額差不多2億美元，美國是台灣蘭花最大的市場。這也是為何覺得蘭花是很好的花，讓美國與台灣人的關係更加緊密。

本屆紐約皇后區植物園台灣蘭花展由台灣在美國東岸業者提供900多盆，代表台灣意象的3種原色品種，包括台灣青、台灣金與台灣紅一次展出，展現豐富的台灣生活歷史、自然生態與民俗信仰。來自台灣的音樂家黃亦翔與增郁程，在記者會與導覽活動演出鐵琴與鋼琴二重奏。

活動在9日至11日開放當地民眾參觀，現場提供蘭花種植知識、蘭花手工藝與各種民間習俗活動供大紐約地區民眾體驗，現場同時提供台灣觀光諮詢。