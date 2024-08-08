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父子公園篩沙子看見「亮亮的」 仔細查看竟是2克拉鑽石

聯合新聞網／ 綜合報導
父子倆在公園的鑽石坑發現一顆兩克拉的鑽石。圖擷自每日郵報
父子倆在公園的鑽石坑發現一顆兩克拉的鑽石。圖擷自每日郵報

美國亞利桑那州一對父子到公園玩，竟意外發現一顆重達2克拉的鑽石，讓他們驚喜萬分。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，巴尼特（Will Barnett）和他的兒子馬歇爾在叔叔的鼓吹下到阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）淘鑽。

鑽石坑州立公園擁有一個15公頃大的鑽石搜索區，當地本來是個古老的鑽石火山，經過長年的侵蝕，成為民眾的挖鑽聖地。當地允許遊客自行搜索鑽石，且找到了就能帶走。巴尼特先帶兒子裝滿了幾桶泥土，再到洗滌亭篩沙挑鑽。兩人在篩選過程中，發現篩子底部「閃閃發光」，想不到真的讓他們找到一顆鑽石。

經過公園的鑽石發現中心（Diamond Discovery Center）工作人員確認，這顆鑽石是真鑽，而且有2克拉大。公園解說員基斯（Ashlyn Keys）受訪時表示，光是從父子臉上的笑容就能看出他們「發現了特別的東西」。

基斯表示，濕篩法是尋找鑽石最有效的方法之一。搜索區有兩個洗滌亭，也設有水槽和桌子供遊客進行濕篩。遊客用篩子將泥土與礫石分離，可以在更短的時間內篩選出更多的泥沙，增加找到鑽石的機會。

父子倆發現的鑽石，是今年該公園登記的第412顆鑽石，也是目前為止當地發現的第二大鑽石。這顆鑽石呈長方形，顏色為淡棕色，有兩個大切面，在光線照射下閃閃發光。

根據網站WithClarity.com資料指出，2克拉鑽石的平均價格為2000美元（約新台幣6.4萬元）至3萬美元（約新台幣97萬元）之間，價格取決於鑽石的切工、淨度和顏色。

巴尼特受訪時表示，找到鑽石讓他們很開心，不過就算沒有找到鑽石，鑽石坑州立公園也是值得與親友一訪的地點。

美國 鑽石

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