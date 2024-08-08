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日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

熱帶風暴黛比再登陸美國 南、北卡和西維州嚴防洪災

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國國家颶風中心（NHC）表示，熱帶風暴黛比（Debby）今天再次登陸美國；幾天前，它侵襲美國東南部，造成至少6人死亡。圖／法新社
美國國家颶風中心（NHC）表示，熱帶風暴黛比（Debby）今天再次登陸美國；幾天前，它侵襲美國東南部，造成至少6人死亡。圖／法新社

美國國家颶風中心（NHC）表示，熱帶風暴黛比（Debby）今天再次登陸美國；幾天前，它侵襲美國東南部，造成至少6人死亡。

法新社報導，國家颶風中心於今天清晨通報，「黛比在南卡羅來納州公牛灣（Bulls Bay）附近登陸」，示警南、北卡羅來納州和西維吉尼亞州部分地區將出現嚴重洪災。

黛比5日以1級颶風的形態，當時持續風速達到每小時130公里，首次登陸於佛羅里達州墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast），隨後減弱為熱帶風暴。

強大危險的颶風貝羅（Beryl）7月肆虐加勒比地區，導致至少18人死亡，隨後襲擊美國德州和路易斯安那州。

科學家表示，氣候變遷很可能在風暴快速增強過程中扮演重要角色，因為風暴能從溫暖的海洋汲取更多能量。

氣候變遷 美國 風暴 颶風

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