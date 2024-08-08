「爬進自己的墳墓」男子挑戰45公分寬洞穴卡住 被迫原地長眠

美國猶他州一名男子想挑戰自我，跑到只有45公分寬的洞穴探險，沒想到最後不幸發生悲劇，至今男子的屍體仍頭下腳上被困在狹窄的縫隙內，就此原地長眠。

據《鏡報》（Mirror）報導，這起事件發生在2009年，不過最近在Reddit上再次引發討論。當年年僅26歲的瓊斯（John Edward Jones）到一處叫做堅果油灰洞（Nutty Putty Cave）的洞穴中探險，沒想到卻頭下腳上卡死在狹窄的裂縫中，由於救援太過危險困難，男子不幸窒息死亡，遺體至今仍被埋在原地。

堅果油灰洞在當地有「產道」之稱，因為這個洞穴非常的狹窄，且越往裡面越窄，寬度只有45公分。在瓊斯挑戰之前，每年有超過5千名遊客到當地探險，也曾發生過四次受困事件，不過都成功獲救。直到瓊斯的事故發生後，這個洞穴便被永久封閉，成為了瓊斯的墓穴。

據報當時瓊斯到了洞穴中寬度只有45公分的地方，剛開始他試圖憋氣，結果卻陷得更裡面，光是呼吸吐氣，鼓起的胸膛就讓他卡得更緊、動彈不得。雖然陸續不斷有志工到現場救援，但瓊斯在受困27小時後因窒息死亡。到場救援的志工蘇西（Susie Motola）還聽到瓊斯的遺言，他告訴蘇西「嗨，蘇西，謝謝你來，但我真的，真的很想出去。」

這位年輕的父親因為頭朝下被困在緊窄的裂縫中，永遠無法再見到陽光，有人描述他當時的情況如同「爬進自己的墳墓」。

最近Reddit上一個討論這起事件的帖子吸引了大量評論，一位用戶在示意圖上標註，「光是看到這個就讓人感到窒息。」另一位用戶回應，「絕對是噩夢燃料。」有人表示難以置信，「我真的無法理解怎麼有人會爬進這樣的地方。」

有人說光是想像自己身處瓊斯的處境和心理狀態，就覺得很恐怖。另一名網友則說瓊斯的行為如同「爬進自己的墳墓」。