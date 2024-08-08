在家吃飯也危險 少女遭流彈打中命喪餐桌

美國伊利諾州一名15歲少女與家人在家吃晚餐，沒想到流彈竟然射進家中，導致少女中彈搶救不及身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生在7月24日，地點位於芝加哥郊區的朗德湖海灘（Round Lake Beach）。當時15歲的羅德里格斯（Valeria Rodriguez）在家中與家人共進晚餐時，外頭突然爆發槍戰，羅德里格斯只是在家吃飯，卻不幸遭流彈擊中，身中一槍身亡。

當局指出，7月24日晚間9時許，羅德里格斯正準備與家人一起吃晚餐，子彈穿過房屋擊中她的軀幹。警方表示，羅德里格斯並非槍擊目標。她在中彈後立刻被送往附近的醫院，最終仍宣告不治。

造成羅德里格斯死亡的嫌犯是19歲的普爾（Shorbonia Poole Jr.）。經過調查後，當局發現案發現場外的彈殼與普爾的槍匹配，因此加重指控。他在8月5日被指控犯有謀殺重罪及開槍重罪。槍擊案發生後，警方也在普爾家中發現一把手槍，隨即以非法持有武器罪將他逮捕。

羅德里格斯的家人和朋友因為失去羅德里格斯十分傷心，他們形容羅德里格斯是「充滿歡樂和溫柔的人，未來本是一片光明」。訃聞寫道，「她那充滿愛與善良的精神，將繼續激勵那些有幸認識她的人。透過她留下的故事、歡笑和愛，與羅德里格斯有關的回憶將被深深珍惜、銘記於心。」