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美檢方稱羅馬尼亞富商聘拜登兒子 尋求影響美政策

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
拜登兒子韓特．拜登。 新華社
拜登兒子韓特．拜登。 新華社

美國偵辦韓特．拜登刑事逃稅案件的檢察官，指控他接受一名羅馬尼亞商人支付的報償，這名商人涉及羅馬尼亞刑事調查，尋求「影響美國政府機構」，好讓自己擺脫法律麻煩。

路透社報導，美國司法部今天在向洛杉磯聯邦法院提交的文件中提出這項指控，美國總統拜登的兒子韓特．拜登（Hunter Biden）遭控逃稅，預定9月9日在這個法院接受審判。他對此案不認罪。

美國廣播公司（ABC）報導，這項說法源自於韓特．拜登在富有的羅馬尼亞商人波波維丘（GabrielPopoviciu）手下做事，波波維丘在這份文件中被稱為G.P.。檢方稱G.P.2015年年底聘用韓特從事法律工作，而當時他的父親拜登擔任美國副總統。

路透社無法獨立核實G.P.指的是波波維丘。

檢方在文件中說，他們打算呈交證據，證明韓特與一名商業夥伴「從一名外國委託人那獲得報酬，這名委託人試圖影響美國政策與公眾輿論，並促使美國調查羅馬尼亞偵查G.P.的案件」。

美聯社報導，檢方表示，波波維丘希望美國政府機關調查他面臨的羅馬尼亞賄賂調查案，希望能終結他的法律困擾。

波波維丘涉及房地產詐欺遭到定罪後，於2017年遭判7年有期徒刑。他否認有任何不當行為。

檢方說，韓特與他的商業夥伴達成共識，將協助波波維丘對抗針對他的刑事罪名。但檢方表示，他們擔心遊說工作可能會對拜登帶來政治影響，因此這項安排是在「隱瞞工作真正性質」情況下進行。

這份文件提到，G.P.在羅馬尼亞面臨賄賂指控。

一個聯邦大陪審團去年12月指控，韓特2016年到2019年浪擲數以百萬計美元購買毒品與各種高價物品，卻沒有繳納140萬美元（新台幣4553萬元）稅款。

韓特也遭控2018年納稅年度逃稅，報稅不實。他面臨3項重罪指控與額外的輕罪。

另外，韓特2018年購買手槍時對非法使用毒品說謊，今年6月在德拉瓦州威明頓市（Wilmington）遭陪審團裁定有罪。他尚未遭到判刑。

拜登 羅馬尼亞 美國

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