賀錦麗副手華茲理財保守... 沒有股債不動產 與川普副手截然不同

最新申報資料顯示，美國民主黨總統參選人賀錦麗的副手搭檔、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）完全沒有股票、債券或不動產，展現出與美國共和黨總統參選人川普的副手搭檔范斯（J.D. Vance），截然不同的理財風格。

華茲作為明尼蘇達州州長的薪資為12萬7,629美元，去年符合加薪到14萬9,550美元的資格，但他選擇未接受。他作為州長的財務揭露數據並未列出銀行帳戶的現金金額。若他當選為美國副總統，年薪將達28萬4,600美元，相當於加薪123%。

華茲2019年當選為州長後，和太太賣掉在Mankato有四間房間的家，搬到州長宅邸；華茲賢伉儷1997年以14.5萬美元買下這幢四房之屋，開出的賣價為31.5萬美元。

財務揭露與報稅資料顯示，華茲的財富大多限於退休金、終身壽險及大學儲蓄。CNBC指出，他曾擔任高中教師與六任聯邦眾議員，截至今年初都未持有任何股票，與過往紀錄相符。

根據華茲2019年的財務揭露數據，他和太太的淨值介於11萬2,003美元-33萬美元之間，據分析，他的聯邦退休金福利為兩人的淨值增加約80萬美元。最新公開可得的2022年報稅資料顯示，他和太太稅前共賺得16萬6,719美元，多數來自華茲的州長薪資，兩人也未列出任何股利或資本利得。

華茲的保守理財風格和范斯形成鮮明對比。華爾街日報（WSJ）推估，范斯的淨值介於4300萬-1,040萬美元。范斯2022年的聯邦參議員財務揭露數據顯示，作為前創投家的他持有超過100家公司股權，以及價值超過10萬美元的加密貨幣。范斯2022年賺得120萬-130萬美元。

不過，華茲和范斯的財務資訊有限，范斯已要求延長他2023年的財務揭露資料，因此最新可得的公開數據為2022年。根據美國聯邦選委會，美國副總統人選在確定參選後，須在30天內揭露財務資料，但能要求延長，而華茲作為州長，需要揭露的資訊也不必像國會議員那般詳細，因此也不清楚他2019年揭露財務後的身價變動。