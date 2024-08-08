美國好市多將在入口處掃描會員卡 打擊非法共享會員
在電商強勁成長帶動下，美國量販店巨擘好市多（Costco）7月銷售勁增，且隨著該公司9月起將七年來首度調漲美國會員費，未來幾個月將加強審查入內購物的會員資格，在入口處設立會員卡掃描裝置。
美國好市多7日表示，「未來幾個月，您當地的量販店入口將使用」，「完成部署（裝置）後，所有會員在進入前都必須掃描實體或數位會員卡的條碼或QR碼，來賓也必須在有效會員的伴隨下才能進入」。
好市多也表示，若會員卡沒有照片，購物者必須出示一張有照片的身分證明文件。此前，好市多擔心有更多並非其會員的購物者在其門市內購物，享受會員獨有的折扣。美國好市多9月1日起將調漲金星（Gold Star）與商業（business）會員費，從60美元漲到65美元。
好市多同日表示，7月淨銷售比去年同期成長7.1%至192.6億美元，成長率較6月的7.4%放緩。
該公司7月美國同店銷售年增5.2%，加拿大增長3.7%，國際市場增加3.7%，電商銷售則跳增20.2%。上月全球同店客流量增加6.3%。好市多股價8日盤後小跌0.23%，今年來累計上漲22.8%。
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