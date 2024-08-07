熱帶風暴黛比侵襲美國東南部 強降雨將釀災難級洪水

美國國家颶風中心表示，從颶風減弱為熱帶風暴的黛比（Debby）昨天在喬治亞州與南卡羅來納州沿岸降下暴雨，可能為查爾斯頓、薩凡納等美國東南部城市帶來「災難級洪水」。

路透社報導，黛比造成佛羅里達州和喬治亞州至少6人死亡，且預估將在美國東南部及中大西洋岸地區（Mid-Atlantic）的沿海徘徊數天。

位於佛州邁阿密（Miami）的國家颶風中心（NHC）表示：「到9日深夜前，黛比預計將帶來歷史性降雨，總雨量達250毫米至510毫米之間，最高將達到635毫米，在南卡羅來納州東部和北卡羅來納州東南部造成災難級洪水。」這兩州的州長宣布進入緊急狀態。

黛比帶著每小時64公里的風速，以時速8公里的緩慢速度往東北方前進，昨晚中心位置位於喬治亞州薩凡納（Savannah）以東約80公里處。國家颶風中心表示，到11日深夜以前，強降雨可能在部分中大西洋岸地區引發洪水。

美國國家氣象局（National Weather Service）指出，喬治亞州的瓦多斯塔（Valdosta）和薩凡納的降雨量已超過200毫米，南卡羅來納州的查爾斯頓（Charleston）和希爾頓角（Hilton Head）目前已降下250毫米至300毫米的雨量，且將持續增加。