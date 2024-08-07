美國加州5.2地震 尚未傳出災損

美國加州洛杉磯西北方今晚發生規模5.2地震，南加州大片地區皆有感，但目前尚未傳出災損通報。

美聯社報導，美國地質調查所（USGS）表示，晚間9時09分發生規模5.2地震，震央在梅特勒（Mettler）附近，是距離洛杉磯市中心約137公里的克恩郡（Kern County）一處非建制地區。

洛杉磯和其他受影響地區的有關當局，目前正在檢查基礎建設有沒有損壞。

地震發生時，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇與費城費城人正打到第7局，但道奇球場內的球迷看不出來有任何反應。