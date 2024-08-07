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稱號「魔鬼」通緝犯竟變警察 美國殺人犯潛逃20年終遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
美國殺人犯潛逃後竟變成墨西哥警察。示意圖/Ingimage
美國殺人犯潛逃後竟變成墨西哥警察。示意圖/Ingimage

現年72歲墨西哥籍的雷安諾（Antonio Riano）因涉嫌於2004年12月在美國辛辛那提犯下槍擊謀殺案，而遭檢方起訴3級謀殺罪。在潛逃了20年後，上週四他在墨西哥南部落網並引渡至美國受審。雷安諾曾被美國列為「頭號通緝犯」且有「魔鬼」稱號，而最令媒體驚訝的是，雷安諾在潛逃的20年間竟然成為了維護治安的警察

據報導，雷安諾因槍殺一名25歲男子後，潛逃離開美國。美國警方在2005年將他列入頭號通緝犯名單，沒想到20年間，雷安諾甚至回到墨西哥的家鄉落腳並擔任當地的警官，直到近期才落網。

雷安諾被引渡送回美國辛辛那提國際機場時，被媒體追問「為何成為警察？」他用西班牙文回答「因為我想幫助墨西哥人民。」雷安諾也否認犯下20年前的該起凶殺案。

雷安諾落網後，美國法院於5日裁定收押不得交保。

墨西哥 殺人 美國 警察

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