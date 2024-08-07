無辜躺槍？美兩黨總統候選人范斯和華茲都愛它 反而毀了這品牌

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經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
擁有范斯和華茲兩位粉絲，雖給Mountain Dew汽水帶來曝光率，但也可能產生反效果。擷自Mountain Dew臉書
擁有范斯和華茲兩位粉絲，雖給Mountain Dew汽水帶來曝光率，但也可能產生反效果。擷自Mountain Dew臉書

美國共和黨副總統提名人范斯（J.D. Vance）以及即將與民主黨賀錦麗搭檔參選的華茲（Tim Walz）都是百事旗下Mountain Dew汽水的粉絲，雖然這款軟性飲料能因此增加曝光率，但MarketWatch報導，根據行銷和飲料專家，此事對Mountain Dew來說不是好消息，可能產生負面衝擊。

Mountain Dew一直試圖與年輕文化和以年輕人為主的活動連結起來，像是電競遊戲和滑板，但現在因為兩位總統候選人，一夕之間變成年長族群愛喝的飲料，畢竟華茲已60歲，范斯也40歲，都不是品牌最垂涎的Z世代。

失去年輕族群的認同很難拉抬得了銷量。其實Mountain Dew這幾年一直面臨挑戰，根據業界刊物Beverage Digest，包括經典款和健怡版在內的Mountain Dew全系列，去年銷量下滑5.4%。

范斯 華茲

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