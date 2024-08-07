無辜躺槍？美兩黨總統候選人范斯和華茲都愛它 反而毀了這品牌
美國共和黨副總統提名人范斯（J.D. Vance）以及即將與民主黨賀錦麗搭檔參選的華茲（Tim Walz）都是百事旗下Mountain Dew汽水的粉絲，雖然這款軟性飲料能因此增加曝光率，但MarketWatch報導，根據行銷和飲料專家，此事對Mountain Dew來說不是好消息，可能產生負面衝擊。
Mountain Dew一直試圖與年輕文化和以年輕人為主的活動連結起來，像是電競遊戲和滑板，但現在因為兩位總統候選人，一夕之間變成年長族群愛喝的飲料，畢竟華茲已60歲，范斯也40歲，都不是品牌最垂涎的Z世代。
失去年輕族群的認同很難拉抬得了銷量。其實Mountain Dew這幾年一直面臨挑戰，根據業界刊物Beverage Digest，包括經典款和健怡版在內的Mountain Dew全系列，去年銷量下滑5.4%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言