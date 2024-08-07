美國傳最快本月對中國大陸自駕、車聯網技術施加限制

彭博資訊引述知情人士報導，美國準備擴大與中國大陸的科技對抗，這次要在迅速崛起的自動駕駛和車輛聯網領域，挑戰這個世界第二大經濟體。

知情人士向彭博透露，拜登政府官員計劃最早本月提出對中國大陸汽車軟體的限制措施，目的在解決新一代智慧汽車帶來的安全問題。消息來源說，措施將包括限制使用和測試中國大陸的自動駕駛技術。

中國大陸已經成為電動車和智慧汽車零組件的主要供應國，彭博指出，部分原因在於這個產業得到廣泛的政府補貼和支持。去年第4季比亞迪的純電動汽車銷量已超越特斯拉，全球汽車製造商愈來愈依賴中國大陸供應商提供的車輛連上網際網路所需的技術。

不過比亞迪這類中國大陸電動車目前在美國市場的業務相當有限，因為川普政府時期加徵關稅稅率至27.5%，現在拜登又已在5月宣布將進一步提高關稅到100%。美國政府要在中國大陸製造的電動車遍及美國之前，先下手為強。

據了解，華府針對中國大陸自駕與車聯網技術的限制措施，將由美國商務部執行，管理的核心目標在阻止陸企收集到美國駕駛人的數據並將其發送回中國大陸。限制規定希望有效阻擋中國大陸供應商在美國建立更大據點，同時給美國汽車行業更多時間建立自己的聯網汽車供應鏈。

美國商務部發言人在聲明中表示，該部「擔心聯網車輛技術相關的國家安全風險」，將發布針對「特定關切問題」提議規則，屆時將徵求業者意見。

在美國推出限制措施之前，福特汽車、德國汽車供應協會、韓國政府等，都敦促拜登政府應該將限制儘量侷限在最小的範圍之內，並給汽車製造商時間來調整供應鏈。 根據彭博看到的一份文件，美國官員上周舉辦了一場峰會，重點放在聯網車輛這個議題，與會代表來自澳洲、加拿大、德國、歐盟、印度、日本、韓國、西班牙和英國。

美國商務部長雷蒙多去年8月訪問中國大陸期間，向中方官員提出了這個問題。今年5月，她對美國議員表示，聯網汽車「由軟體控制，如果是中國製造的汽車，軟體是由中國政府提供」。聯網車輛能夠收集包括駕駛人位置、談話內容等一切資訊，這些資料「會被直接傳輸到北京」。

中國大陸官員否認了美國關於中國大陸製造的汽車會構成安全威脅的說法，北京同時指責拜登政府不公平地打壓陸企。

自駕車輛所使用的光學雷達（Lidar），可以識別道路、交通號誌、訊號和障礙物等等，被美國認定有安全問題。美國國防部已經禁掉中國大陸光學雷達製造商禾賽，禁令是由美國光學雷達製造商Ouster領導，推動美國政府禁止禾賽的光學雷達用於商業用途。

根據知情人士的說法，美國當前階段的限制措施預計將側重於能夠收集車輛數據的軟體和系統，但也有可能包括任何附帶嵌入式軟體的硬體設備。