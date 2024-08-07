合作反毒 白宮：中國將加強管制芬太尼化學品

美國白宮今天說，中國表示將開始加強管制和規範3種用於製造非法類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）的化學品，稱此舉是「向前邁進的寶貴一步」。

白宮國家安全會議（NSC）代理發言人塞維特（Sean Savett）在聲明中說，這是美國和中國自去年11月恢復雙邊反毒合作以來的第3次重大行動。

非法芬太尼對美國總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）來說仍是一大問題。賀錦麗已獲得民主黨提名角逐11月5日美國總統大選。芬太尼服用過量情事激增，成了18歲至45歲美國人主要死因，去年有超過10萬7000名美國人死於用藥過量。

美中去年開始致力讓關係融冰，拜登和中國國家主席習近平同意展開反毒合作。

中國高層代表團上週與拜登政府官員會面，持續討論加強管制芬太尼化學品，以及限制中國芬太尼貿易融資。

美國國會一個委員會4月曾說，中國直接補貼非法芬太尼前體的生產以供海外銷售，助長美國鴉片類藥物危機。這個委員會公布相關調查結果，聲稱其中揭露了中方對這些致命化學品的激勵措施。