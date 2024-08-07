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伊朗派人潛入美國暗殺川普等政客！找FBI臥底當槍手 搭機離美前被捕

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
46歲的巴基斯坦公民麥錢特遭控受伊朗之託，試圖在紐約雇用殺手殺害美國知名官員。路透
46歲的巴基斯坦公民麥錢特遭控受伊朗之託，試圖在紐約雇用殺手殺害美國知名官員。路透

美國聯邦司法部發布聲明指，美國聯邦調查局（FBI）7月逮捕一名與伊朗有關的巴基斯坦男子，該嫌遭控雇用殺手涉嫌殺害前總統川普等美國知名政客。

CBS等報導，46歲的巴基斯坦公民麥錢特（Asif Merchant）遭控受伊朗之託，試圖在紐約雇用殺手殺害美國知名官員。麥錢特7月12日試圖搭機逃跑時，在機場遭FBI探員逮捕，但他與7月13日川普遇刺行動無關。

根據司法部起訴書，麥錢特在伊朗待了一段時間後於4月從巴基斯坦抵達美國。他抵美後聯繫一名認為可以協助他的人，結果該名聯絡人後來向警方舉報他。

據稱，麥錢特在討論工作內容時，比出「手指槍」的動作，他並計畫在目標被暗殺前離開美國，要求使用暗語保持聯繫。

起訴書指，嫌犯要求聯絡人安排與潛在槍手會面，6月時該名聯絡人安排犯嫌與2名冒充槍手的FBI探員對接。

據了解，麥錢特向這2名探員說，要從目標家中竊取文件，在政治集會上安排抗議活動，並殺害一名政客。麥錢特表示，將於8月底或9月初提供更多有關行動的指示，包括目標是誰等。 

雖然起訴書中未提到川普，但報導引述消息人士說法稱，川普是預定目標之一。

川普 巴基斯坦 美國

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