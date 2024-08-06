颶風黛比登陸 佛州進入緊急狀態…路樹壓屋、卡車墜河至少4死
颶風黛比（Debby）今天登陸美國佛州，造成至少4人死亡之後，朝東南部前進，多州恐出現強降雨和致災洪水。
法新社報導，利維郡（Levy County）警長辦公室表示，黛比今天稍早以一級颶風的強度登陸佛州墨西哥灣沿岸（Gulf Coast），一棵被風吹倒的路樹壓倒一棟組合屋，導致一名13歲男孩身亡。
當局表示，一輛卡車墜入希爾斯伯勒郡（Hillsborough County）運河，司機喪生，另有一名38歲女性和12歲男童在迪克西郡（Dixie County）車禍中死亡。
國家颶風中心（NHC）表示，黛比深夜已經進入喬治亞州，預計9日逼近南卡羅來納州沿岸後出海。
國家颶風中心主任布瑞南（Michael Brennan）告訴記者：「過度降雨的風險為4級中的第4級。」
他還說：「這將導致長時間的極端降雨，有可能在喬治亞州、南卡羅來納州沿海引發致災洪水，甚至連北卡羅來納州也會受到影響。」
佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，佛州約有25萬居民斷電，「外出時請務必小心」。
他還說，黛比帶來的強風，破壞力不如之前襲擊佛州的幾個颶風。
總統拜登已批准佛州和南加州進入緊急狀態，好讓聯邦介入協助統合救災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言