快訊

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

正式發總統令！謝長廷出任八年後卸駐日代表、楊懿珊任駐美公使

颶風黛比登陸 佛州進入緊急狀態…路樹壓屋、卡車墜河至少4死

中央社／ 邁阿密5日綜合外電報導
颶風黛比（Debby）今登陸美國佛州，造成至少4人死亡之後，朝東南部前進。 路透
颶風黛比（Debby）今登陸美國佛州，造成至少4人死亡之後，朝東南部前進。 路透

颶風黛比（Debby）今天登陸美國佛州，造成至少4人死亡之後，朝東南部前進，多州恐出現強降雨和致災洪水

法新社報導，利維郡（Levy County）警長辦公室表示，黛比今天稍早以一級颶風的強度登陸佛州墨西哥灣沿岸（Gulf Coast），一棵被風吹倒的路樹壓倒一棟組合屋，導致一名13歲男孩身亡。

當局表示，一輛卡車墜入希爾斯伯勒郡（Hillsborough County）運河，司機喪生，另有一名38歲女性和12歲男童在迪克西郡（Dixie County）車禍中死亡。

國家颶風中心（NHC）表示，黛比深夜已經進入喬治亞州，預計9日逼近南卡羅來納州沿岸後出海。

國家颶風中心主任布瑞南（Michael Brennan）告訴記者：「過度降雨的風險為4級中的第4級。」

他還說：「這將導致長時間的極端降雨，有可能在喬治亞州、南卡羅來納州沿海引發致災洪水，甚至連北卡羅來納州也會受到影響。」

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，佛州約有25萬居民斷電，「外出時請務必小心」。

他還說，黛比帶來的強風，破壞力不如之前襲擊佛州的幾個颶風。

總統拜登已批准佛州和南加州進入緊急狀態，好讓聯邦介入協助統合救災。

洪水 美國 迪尚特 颶風

延伸閱讀

男砸錢買「以水擋水」堤防被笑傻 洪水來了僅他保住自家

好讀周報／半小時變平地！5級颶風橫掃加勒比海島嶼 暖化如何影響極端氣候

颶風貝羅襲擊牙買加 撲向開曼群島和墨西哥

驚悚畫面曝！美佛州4公尺巨鱷生吞女遊民 警開槍擊斃剖肚挖屍　

相關新聞

颶風黛比登陸 佛州進入緊急狀態…路樹壓屋、卡車墜河至少4死

颶風黛比（Debby）今天登陸美國佛州，造成至少4人死亡之後，朝東南部前進，多州恐出現強降雨和致災洪水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。