颶風黛比登陸 佛州進入緊急狀態…路樹壓屋、卡車墜河至少4死

颶風黛比（Debby）今天登陸美國佛州，造成至少4人死亡之後，朝東南部前進，多州恐出現強降雨和致災洪水。

法新社報導，利維郡（Levy County）警長辦公室表示，黛比今天稍早以一級颶風的強度登陸佛州墨西哥灣沿岸（Gulf Coast），一棵被風吹倒的路樹壓倒一棟組合屋，導致一名13歲男孩身亡。

當局表示，一輛卡車墜入希爾斯伯勒郡（Hillsborough County）運河，司機喪生，另有一名38歲女性和12歲男童在迪克西郡（Dixie County）車禍中死亡。

國家颶風中心（NHC）表示，黛比深夜已經進入喬治亞州，預計9日逼近南卡羅來納州沿岸後出海。

國家颶風中心主任布瑞南（Michael Brennan）告訴記者：「過度降雨的風險為4級中的第4級。」

他還說：「這將導致長時間的極端降雨，有可能在喬治亞州、南卡羅來納州沿海引發致災洪水，甚至連北卡羅來納州也會受到影響。」

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，佛州約有25萬居民斷電，「外出時請務必小心」。

他還說，黛比帶來的強風，破壞力不如之前襲擊佛州的幾個颶風。

總統拜登已批准佛州和南加州進入緊急狀態，好讓聯邦介入協助統合救災。